Deutsche Anleihen: Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank am Nachmittag um 0,19 Prozent auf 136,09 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,12 Prozent.

Der am Nachmittag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht gab dem Markt keine klare Richtung. Die Beschäftigtenzahl ist ungefähr wie erwartet gestiegen. "Insgesamt zeigt sich der US-Arbeitsmarkt weiterhin robust, auch wenn die Arbeitslosenquote leicht stieg", kommentierte Christoph Balz, Volkswirt bei der Commerzbank. "Die amerikanische Notenbank dürfte die Zinsen weiter senken, könnte aber demnächst das Tempo verlangsamen."

Schwache Daten aus der deutschen Industrie stützten die Anleihen nicht. Die Gesamtproduktion ist im Oktober um 1,0 Prozent zum Vormonat gefallen. Volkswirte hatten hingegen einen Anstieg um 1,0 Prozent erwartet. "Den Start ins Schlussquartal hat die Industrie verpatzt", kommentierte Volkswirt Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg. Ein halbwegs versöhnlicher Jahresabschluss werde für die deutsche Wirtschaft insgesamt unwahrscheinlicher.

Die Lage am französischen Anleihemarkt entspannte sich unterdessen weiter. Die Renditen gingen erneut zurück. Staatspräsident Emmanuel Macron hatte am Donnerstag gesagt, dass er in den nächsten Tagen einen neuen Premierminister benennen will. An den Finanzmärkten ist offenbar die Hoffnung gestiegen, dass eine Verabschiedung des Haushalts in den kommenden Wochen möglich ist./jsl/he