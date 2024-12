Pressestimme: 'Südkurier' zu Paragraf 218

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu Paragraf 218:

"Auf den letzten Metern der Wahlperiode wollen 328 Abgeordnete noch den höchst umstrittenen Paragrafen 218 reformieren. Abtreibungen sollen aus der Illegalität herausgeholt werden, jedenfalls bis zur zwölften Schwangerschaftswoche. Die Kriminalisierung der Abbrüche stammt aus der Kaiserzeit und ein ebensolches Frauenbild hängt dem Paragrafen 218 auch an: unmündig und vor allem zum Gebären bestimmt. Bis heute tun Frauen, die sich gegen ein Kind entscheiden, etwas Illegales und werden nur von der Strafverfolgung ausgenommen. Ärzte, die sie unterstützen, begeben sich regelmäßig in einen gesetzlichen Graubereich. Es gibt also guten Grund, das Recht endlich in die Moderne zu holen. Die Frage ist nur, ob das in den wenigen verbleibenden Sitzungswochen breit genug diskutiert werden kann. Denn die Gegnerschaft der Legalisierung ist groß, die Fronten ähnlich verhärtet wie bei der Sterbehilfe. Wer dieses Thema zu einem guten Ende bringen will, braucht etwas mehr Zeit."