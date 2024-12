USA: Arbeitslosenquote steigt überraschend auf 4,2 Prozent

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Arbeitslosigkeit im November überraschend gestiegen. Die Arbeitslosenquote legte um 0,1 Prozentpunkte auf 4,2 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt eine Stagnation erwartet. Die Arbeitslosenquote nähert sich damit wieder dem höchsten Stand seit Oktober 2021, der im Juli bei 4,3 Prozent erreicht worden war./jkr/jsl/jha/