Schwarz-Grün-Chef Wüst unterstreicht Schnittmenge mit FDP

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Gut zwei Monate vor der Bundestagswahl betont Hendrik Wüst (CDU), Regierungschef der ersten schwarz-grünen Koalition in Nordrhein-Westfalen, Gemeinsamkeiten mit der FDP. Auf die Frage, ob ihm Schwarz-Grün auch für den Bund die liebste Option wäre, antwortete Wüst der "Welt am Sonntag": "SPD und FDP sind uns in vielen Punkten inhaltlich näher als die Grünen." Er fügte aber hinzu, in den Ländern zeige die CDU, "dass auch erfolgreiche Koalitionen zwischen einer starken CDU und den Grünen möglich sind".

Aus seiner persönlichen Erfahrung in NRW wisse er: "Die FDP kann ein verlässlicher Partner sein." Wüst hatte im Oktober 2021 zunächst die 2017 geschmiedete schwarz-gelbe Koalition seines Amtsvorgängers Armin Laschet (CDU) fortgesetzt, bevor er bei der Landtagswahl 2022 das erste Bündnis mit den Grünen wagte. "Es mag gerade in Mode sein, auf die FDP einzuhauen", sagte Wüst der Zeitung. "Ich mache da nicht mit. Wir sollten fair miteinander umgehen." Die Bereitschaft zur gemeinsamen politischen Arbeit müsse unter demokratischen Parteien immer da sein./beg/DP/he