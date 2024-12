DAX-FLASH: Stabiler Wochenstart erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach tagelanger Rekordrally zeichnet sich im Dax zu Beginn der neuen Handelswoche zunächst kaum Bewegung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start stabil auf 20.385 Punkte. Seinen bisherigen Höchststand hatte er am Freitag bei 20.425 Punkten erreicht. Im bisherigen Jahresverlauf legte der Dax knapp 22 Prozent zu. Alleine in den ersten fünf Handelstagen im Dezember führte ihn die Vorweihnachtsrally um rund vier Prozent nach oben.

Damit stahl er dem Dow Jones Industrial Average in der vergangenen Woche die Schau und liegt inzwischen auch auf Jahressicht vorne - allerdings werden beim deutschen Leitindex anders als beim Dow Jones auch Dividendenzahlungen berücksichtigt. Bei der reinen Kursentwicklung liegt der deutsche Aktienmarkt mit einem Anstieg von circa 18 Prozent seit Ende 2023 in etwa gleichauf mit dem US-Standardwerteindex.

Spannend wird, ob die immer unübersichtlichere geopolitische Lage die Kaufstimmung der Anleger doch noch bremsen wird. An Asiens Börsen war der Handel durchwachsen, mit auffälligen Verlusten in Seoul. In Südkorea spitzt sich die Staatskrise weiter zu./ag/zb