EQS-News: Nemetschek Group debütiert erfolgreich mit erstem Schuldschein

Corporate News

Nemetschek Group debütiert erfolgreich mit erstem Schuldschein

Abschluss eines Schuldscheins in Höhe von 300 Mio. Euro

Orderbuch mehrfach überzeichnet

Ursprünglich geplantes Volumen verdoppelt

München, 9. Dezember 2024 – Die Nemetschek Group (ISIN DE 0006452907), global agierender Anbieter von Softwarelösungen für die Bau- und Medienbranche, hat erstmals in der Unternehmensgeschichte einen Schuldschein begeben.

Die Transaktion stieß auf sehr hohe Nachfrage bei in- und ausländischen Investoren und war mehrfach überzeichnet. Aufgrund der starken Investorennachfrage wurde das ursprünglich angestrebte Volumen in Höhe von 150 Mio. Euro auf 300 Mio. Euro verdoppelt. Die Überzeichnung unterstreicht das Vertrauen der Investoren in die Finanzkraft der Nemetschek Group.

„Die erfolgreiche Platzierung des Schuldscheindarlehens zu attraktiven Konditionen am unteren Ende der Vermarktungsspanne bestätigt das große Vertrauen der Investoren in unser starkes Geschäftsmodell, die solide Finanzposition und unsere Zukunftsperspektiven“, so Louise Öfverström, CFO der Nemetschek Group. „Die Mittel werden zur Ablösung von Finanzierungen verwendet, die Nemetschek im Zuge der Übernahme aller Anteile der GoCanvas Holdings, Inc. in diesem Jahr aufgenommen hatte.“

Das Schuldscheindarlehen wurde in Tranchen mit Laufzeiten von 3 und 5 Jahren begeben. Diese erfolgreiche Transaktion trägt zur weiteren Diversifizierung der Finanzierungsquellen der Nemetschek Group bei und stärkt somit ihre finanzielle Flexibilität.

Die Nemetschek SE wurde bei dieser Transaktion von BayernLB und UniCredit Bank GmbH begleitet.

Für weitere Informationen zum Unternehmen wenden Sie sich bitte an

Nemetschek Group

Stefanie Zimmermann

Investor Relations

+49 89 540459 250

szimmermann@nemetschek.com

Über die Nemetschek Group

Die Nemetschek Group ist ein weltweit führender Softwareanbieter für die digitale Transformation der AEC/O- und Medienbranche. Die intelligenten Softwarelösungen decken den gesamten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und ermöglichen Kreativen, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren. Kunden können Gebäude und Infrastrukturen effizienter und nachhaltiger planen, bauen und verwalten sowie digitale Inhalte wie Visualisierungen, Filme und Computerspiele kreativ entwickeln. Der Softwarekonzern treibt neue Technologien und Ansätze wie künstliche Intelligenz, digitale Zwillinge und offene Standards (OPEN BIM) in der AEC/O-Industrie voran, um so die Produktivität und Nachhaltigkeit der Branche zu steigern. Dabei erweitern wir unser Portfolio kontinuierlich, u.a. durch Investitionen in disruptive Start-ups. Derzeit gestalten mehr als sieben Millionen Anwender die Welt mit den kundenorientierten Lösungen unserer vier Segmente. 1963 von Prof. Georg Nemetschek gegründet, beschäftigt die Nemetschek Group heute weltweit über 3.400 Experten.

Das seit 1999 im MDAX und TecDAX börsennotierte Unternehmen erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von 851,6 Millionen Euro und ein EBITDA von 257,7 Millionen Euro.

