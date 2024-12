Gas-Konferenz in Berlin startet mit Protest

BERLIN (dpa-AFX) - Eine internationale Wirtschaftskonferenz zum Thema Flüssiggas in Berlin ist mit Protesten gestartet. Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace projizierten am Morgen den Schriftzug "Sauberes Gas ist eine dreckige Lüge" auf die Fassade des Luxushotels Adlon, in dem die Konferenz stattfindet. Umweltverbände haben zu der bis Donnerstag dauernden Konferenz zahlreiche Protestaktionen angekündigt. Der World LNG Summit ist eine internationale Konferenz, auf der sich führende Akteure der Gas-Branche treffen./sus/DP/zb