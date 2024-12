IRW-News: Military Metals Corp.: Military Metals unterzeichnet die endgültige Vereinbarung zur Übernahme der Antimon-Gold Liegenschaft Last Chance in Nevada

IRW-PRESS: Military Metals Corp.: Military Metals unterzeichnet die endgültige Vereinbarung zur Übernahme der Antimon-Gold Liegenschaft Last Chance in Nevada

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC - 9. Dezember 2024 - Military Metals Corp. (CSE: MILI - OTCQB: MILIF - WKN: A40M9H) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb des Antimon-Gold-Konzessionsgebiets Last Chance in Nye County, Nevada, etwas mehr als 70 km nördlich der Stadt Tonapah und 12 km westlich der Goldmine Round Mountain von Kinross unterzeichnet hat. Weitere Informationen über das Grundstück Last Chance und die Absichtserklärung zum Erwerb dieses Grundstücks, die ursprünglich im vergangenen Monat unterzeichnet wurde, finden Sie in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 14. November und 1. Dezember 2024.

Location Map, Last Chance Property. Falls Abbildung nicht vollständig angezeigt wird, bitte hier klicken: https://cdn.investor-files.net/2024_12_09_MILI_News_1_cf83fbb13b.png

Die Last Chance Liegenschaft beherbergt eine Reihe von historischen Antimon-Gold-Vorkommen und einen einzelnen Schacht, in dem eine begrenzte historische Produktion verzeichnet ist. Sie kommen innerhalb einer Abfolge von paläozoischen Karbonaten und metamorphosierten Schiefern und Karbonaten aus dem unteren Mesozoikum vor; eine Reihe ultramafischer Gänge sowie jüngere felsische Intrusionen und Extrusionen durchschneiden diese Abfolge an mehreren Stellen. Die Mineralisierung ist strukturell kontrolliert, wobei Falten, Verwerfungen und Quarzadern in der gesamten metamorphosierten Sedimentfolge an mehreren Stellen auf dem Grundstück zu sehen sind. Nach der Unterzeichnung einer Absichtserklärung zum Erwerb dieses Grundstücks im vergangenen Monat ließ das Management fünf weitere Bergbau-Claims abstecken, um sicherzustellen, dass dem Unternehmen bei Beginn seiner ersten Feldkampagne, die für das zweite Quartal 2025 geplant ist, sobald der Winterschnee geschmolzen ist, weiteres potenziell aussichtsreiches Gelände zur Verfügung steht.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Avrom E. Howard, MSc, PGeo, geologischer Berater von Military Metals und eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Military Metals Corp.

Das Unternehmen ist ein in British Columbia ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das sich in erster Linie mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken mit Schwerpunkt auf Antimon befasst.

Im Namen des Unternehmens

Scott Eldridge, CEO und Director

scott@militarymetalscorp.com

Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter:

+1 604-722-5381 sowie +1 604-537-7556

www.militarymetalscorp.com

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von https://www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews.

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder glaubt oder Variationen (einschließlich Verneinungen) solcher Wörter und Phrasen oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten können, könnten, würden, dürften oder werden. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung zählen Aussagen in Bezug auf das abgeschlossene endgültige Abkommen sowie auf zukünftige Pläne für Explorationsaktivitäten und Annahmen in Bezug auf die Fortsetzung der weltweiten Nachfrage nach Antimon. Eine Vielzahl von Faktoren, darunter bekannte und unbekannte Risiken, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung abweichen. Dazu gehören die Erfüllung der Bedingungen des endgültigen Abkommens, geopolitische Entwicklungen im Zusammenhang mit der Antimonversorgung, die fortgesetzte Nutzung von Antimon und die Verfügbarkeit von Alternativen, die Verfügbarkeit von Kapital und Arbeitskräften in Bezug auf die Grundstücke, die Gegenstand dieser Pressemitteilung sind, die Ergebnisse zukünftiger Explorationsaktivitäten, die nicht garantiert werden können, und andere Faktoren, die sich auf beide und zukünftige Aktivitäten in Bezug auf die Grundstücke auswirken können. Weitere Risikofaktoren finden Sie in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn sich die Umstände, Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die Canadian Securities Exchange hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77732

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77732&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA9837872014

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.