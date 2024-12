ROUNDUP 2: Proteste von Umweltschützern zu Beginn einer Gas-Konferenz

(Neu: Aktionen der Demonstranten)

BERLIN (dpa-AFX) - Mit Protesten von Umweltschützern hat eine internationale Wirtschaftskonferenz zum Thema Flüssiggas in Berlin begonnen. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace projizierte am frühen Montagmorgen den Schriftzug "Sauberes Gas ist eine dreckige Lüge" auf die Fassade des Hotels Adlon am Brandenburger Tor, in dem die Konferenz bis Donnerstag stattfindet.

Am Vormittag versuchten Mitglieder der Gruppe Letzte Generation sich auf die Straße am Hotel zu setzen, wurden aber von Polizisten abgedrängt und auf den Gehweg getragen. Polizisten hinderten Demonstranten auch daran, über Absperrgitter zu klettern. Andere Demonstranten der Letzten Generation posierten vor dem Hotel Adlon im Rahmen einer Performance an einem Tisch mit Falschgeld als Lobbyisten.

Zahlreiche Polizisten im Einsatz

Die Polizei hatte das Hotel mit Gittern abgesperrt. Zahlreiche Polizisten waren im Einsatz, um Blockaden und Störungen zu verhindern.

Weitere unterschiedliche Proteste, Blockaden und eine Demonstration am Dienstagnachmittag wurden von einem Bündnis von Umweltinitiativen angekündigt. Beteiligt sind neben Greenpeace etwa Amnesty International und Fridays for Future, aber auch Gruppen, die auf illegale Widerstandsaktionen setzen wie Letzte Generation, Ende Gelände und Extinction Rebellion.

Der World LNG Summit ist eine internationale Konferenz, auf der sich führende Akteure der Gas-Branche und auch Politiker treffen.

Demonstration geplant

Die Protestdemonstration soll am Dienstag ab 16.30 Uhr nahe dem Adlon beginnen, sagte Carla Reemtsma, Sprecherin des Bündnisses. Für 18.00 Uhr seien dann eine Kundgebung und eine Aktion vor dem Hotel geplant.

Die Gruppe Ende Gelände sprach von einem "bunten und kreativen Protest". "Wir wollen in den nächsten Tagen gemeinsam auf die Straße gehen, um den World LNG Summit zu blockieren, zu stören und auf die Problematik aufmerksam zu machen", sagte Fran Leitner. Konkret wurden die geplanten Aktionen nicht genannt. Im Internet hieß es: "Aus ihrer Champagner Party machen wir ein öffentlichkeitswirksames Debakel."

Kritik: Gas aus Fracking schädlicher als Kohle

Das Bündnis kritisierte: "Multinationale Konzerne nutzen bei diesem Gasgipfel gezielte Desinformation und Lobbyismus, um fossiles Gas als sogenannte "Brückentechnologie" zu erneuerbaren Energien zu etablieren." Dabei sei Gas, wenn der Förderprozess einbezogen werde, deutlich umweltschädlicher als Kohle.

Die Bundesregierung sei auf dem falschen Weg und investiere in eine Energieform, die keine Zukunft habe, hieß es. Flüssiggas sei "einer der größten Klimakiller, die wir haben". Statt aus Russland käme inzwischen viel Gas in Tankern aus den USA. "Das ist das schmutzigste Gas der Welt, das wir dort importieren." Es werde mit hoch schädlichen Methoden durch das sogenannte Fracking aus der Erde gefördert und habe zudem einen langen Transportweg.

Ruth Carcassone von einer Berliner Mieterinitiative sagte: "Gas ist für Mieter eine Kostenfalle. Die Preise gehen in die Höhe und die Menschen sitzen in kalten Wohnungen aus Angst vor den Rechnungen. Wir brauchen eine soziale Wärmewende."/rab/DP/mis