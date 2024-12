EQS-News: Elektronisches Handelssystem „European Investor Exchange“ startet an der Börse Hannover

Emittent / Herausgeber: Börse Hannover / Schlagwort(e): Kooperation/Markteinführung

Elektronisches Handelssystem „European Investor Exchange“ startet an der Börse Hannover (News mit Zusatzmaterial)



10.12.2024 / 06:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG



Elektronisches Handelssystem „European Investor Exchange“ startet an der Börse Hannover

BÖAG Börsen AG erweitert Angebot in Kooperation mit Scalable GmbH

Fokussiert auf Bedürfnisse von Privatanlegerinnen und -anlegern

Zum Start bereits rund 15.000 Wertpapiere im Angebot



Hannover, 10.12.2024 – Ab sofort wird an der Börse Hannover ein zusätzliches Handelsangebot eingeführt. Neben dem klassischen maklerbasierten Handel können Wertpapieraufträge künftig auch über die „European Investor Exchange“ (EIX) der Börse Hannover geleitet werden. Die neue elektronische Handelsplattform der Börse Hannover wird in Kooperation mit der Scalable GmbH betrieben und ist speziell auf die Bedürfnisse europäischer Investorinnen und Investoren zugeschnitten.



Sicherheit im Handel

Die Qualität und Sicherheit des Handels für eine faire Preisbildung werden bei der EIX über das Regelwerk und die neutrale Handelsüberwachung der Börse Hannover gewährleistet, die neben der Börse Düsseldorf und der Börse Hamburg zu den Wertpapierbörsen der Trägergesellschaft BÖAG Börsen AG gehört. Die Scalable GmbH wird neben der Bereitstellung des technischen Betriebs bei der EIX als Market Maker fungieren. Weiterer Market Maker ist die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG.



Zugang zum Wertpapierhandel für alle

Mit dem Ziel, über einen fairen und effizienten Wertpapierhandel den Zugang zu transparenten Märkten zu gewährleisten, bietet die EIX insbesondere für Privatanleger einige Vorteile.



Keine Kosten: Seitens der Börse fallen beim Handel über die EIX für Anleger keine Börsenentgelte oder Courtagen an.



Lange Handelszeiten: Anleger können montags bis freitags zwischen 08:00 Uhr und 22:00 Uhr handeln und damit auch die Marktbewegungen an den amerikanischen Leitbörsen schnell und kostengünstig nachvollziehen.



Breites Handelsspektrum: Zum Start der EIX stehen Anlegern bereits rund 15.000 Werte zur Verfügung - darunter Aktien, Fonds sowie ETFs, bzw. ETCs und ETNs. Das Handelsuniversum umfasst nahezu alle relevanten in- und ausländischen Wertpapiere, inklusive Produkte auf Kryptowährungen, Rohstoffe, Währungen und festverzinsliche Wertpapiere.



Mit Etablierung der EIX ergänzt die BÖAG Börsen AG als Trägergesellschaft der Börse Hannover ihr Angebot im traditionellen Börsenhandel. Weitere Informationen finden Interessierte unter https://european-investor-exchange.com/de.

--

Über die Börse Hannover

Die Börse Hannover gehört neben der Börse Hamburg und der Börse Düsseldorf zu den drei Wertpapierbörsen unter der Trägergesellschaft der BÖAG Börsen AG. Als serviceorientierter Handelsplatz bietet sie Anlegern attraktive Konditionen. Ein besonderer Schwerpunkt der Börse Hannover liegt in der Initiierung von nachhaltigen Indizes, zu denen der Global Challenges Index (GCX), der Global Ethical Values Index (GEVX), der GCX Emerging Markets (GCX EM) sowie der GCX Paris Aligned gehören. Das Index-Spektrum wird ergänzt durch den Global Challenges Corporates (GCC), ein Korb nachhaltiger Anleihe-Emittenten, die nach den gleichen Kriterien des GCX selektiert werden. Mit dem Regionalindex NISAX bildet die Börse Hannover zudem die Entwicklung der aktuell 20 wichtigsten börsennotierten Unternehmen in Niedersachsen ab.

Weitere Informationen unter: www.boerse-hannover.de und www.boersenag.de



Die BÖAG Börsen AG, die Börse Düsseldorf, die Börse Hamburg und die Börse Hannover erteilen keine Anlageempfehlungen und veröffentlichen ausschließlich produktbezogene oder allgemeine Informationen. Historische Wertentwicklungen sind keine geeignete Indikation für künftige Renditen.



Pressekontakt

BÖAG Börsen AG

Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover

Sabrina Otto

Tel: +49 (0)511 - 12 35 64 - 0

E-Mail: presse@boersenag.de

Internet: www.boersenag.de

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

Börse Hannover_Flaggen_EIX

Datei:

Hendrik Janssen_GF Börsen Hannover_Vorstandsmitglied BÖAG

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.