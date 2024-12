Merz in Warschau zu Beratungen über Ukraine-Krieg

WARSCHAU (dpa-AFX) - Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz setzt seine zweitägige Osteuropareise vor dem Hintergrund der anhaltenden russischen Angriffe auf die Ukraine in Polen fort. In der Hauptstadt Warschau ließ sich der CDU-Vorsitzende nach seiner Rückkehr von einem Solidaritätsbesuch in der Ukraine im Königsschloss unter anderem eine Ausstellung aus dem Nationalen Kunstmuseum der ukrainischen Hauptstadt Kiew zeigen.

Die Leitung des Museums in Kiew hatte wegen der erheblichen Schäden, die die russischen Angriffe im Herbst 2022 angerichtet hatten, beschlossen, einen Teil der Kunstsammlung zum Schutz und zur Konservierung nach Warschau auszuleihen.

Königsschloss Symbol der wiederaufgebauten Stadt Warschau

Das Schloss gilt als Symbol der im Zweiten Weltkrieg großteils zerstörten und später wiederaufgebauten Stadt. Es war früher Sitz der Könige von Polen. Nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurde es rekonstruiert und ist seit 1980 UNESCO-Weltkulturerbe. Heute ist es ein Museum.

Am Nachmittag ist ein Treffen von Merz mit Ministerpräsident Donald Tusk geplant. Wie in Kiew dürfte die weitere Unterstützung der von Russland vor knapp drei Jahren angegriffenen Ukraine wichtiges Thema sein./bk/DP/mis