US-Anleihen: Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,24 Prozent auf 110,91 Punkte. Die Rendite stieg auf 4,26 Prozent.

Wie schon am Vortag war der Handel durch steigende Renditen geprägt. Es wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Anleger warten auf die am Mittwoch anstehenden Zahlen zu den Verbraucherpreisen für den Monat November. Die nächste Zinsentscheidung der US-Notenbank wird in der kommenden Woche erwartet. Es wird überwiegend mit einer erneuten Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet. Für eine Zinssenkung könnte es nach Einschätzung der Commerzbank knapp werden, falls die Inflation im November höher als erwartet ausfällt./jsl/nas