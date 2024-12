Selenskyj: Europas Zusammenhalt und Stärke bringen Frieden

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Zusammenhalt der Europäer als Voraussetzung für einen sicheren Frieden genannt. "Einen verlässlichen Frieden zu erreichen, ist eine schwierige Aufgabe, und diese Last müssen wir tragen", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Nur gemeinsam könne es gelingen, die Sicherheit Europas wiederherzustellen. Dazu müsse Europa aus einer Position der Stärke heraus verhandeln. Selenskyj bedankte sich in dem Zusammenhang bei Spanien für die Unterstützung bei der Flugabwehr.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) berät am Donnerstag mit europäischen Kollegen über weitere Ukraine-Hilfen. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will mit Polens Ministerpräsident Donald Tusk über den Krieg sprechen.

Der ukrainische Staatschef warnte zudem seine Landsleute, Luftalarm nicht zu ignorieren. Das russische Militär hat nach einem von der Ukraine angeblich mit US-Raketen geführten Angriff Vergeltung angekündigt./bal/DP/nas