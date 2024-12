EQS-News: Cantourage Group SE verzeichnet starke Geschäftsentwicklung im November und erhöht Jahresprognose für 2024

EQS-News: Cantourage Group SE / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Prognoseänderung

Cantourage Group SE verzeichnet starke Geschäftsentwicklung im November und erhöht Jahresprognose für 2024

Berlin, 12. Dezember 2024 – Die Cantourage Group SE (im Folgenden „Cantourage“, ISIN: DE000A3DSV01, www.cantourage.com), Europas führendes börsennotiertes Cannabisunternehmen, hat im November 2024 einen Monatsumsatz in Höhe von etwa EUR 7,2 Mio. erwirtschaftet. Dies entspricht einer deutlichen Umsatzsteigerung um rund 30 % im Vergleich zum bisherigen Jahreshöchstwert aus dem Vormonat (Oktober 2024: EUR 5,5 Mio.).

Aufgrund des zuletzt starken und profitablen Umsatzwachstums wird Cantourage die Jahresziele für 2024 voraussichtlich übertreffen. Das Unternehmen hebt daher die Gesamtjahresprognose für Umsatz und operatives Ergebnis (EBITDA) an. Cantourage erwartet für das Gesamtjahr 2024 nunmehr Umsatzerlöse zwischen EUR 46 Mio. und EUR 50 Mio. (bisher: mindestens EUR 40 Mio.) und ein EBITDA im Bereich von EUR 3 Mio. bis EUR 4 Mio. (bisher: mindestens EUR 2 Mio.).

Philip Schetter, CEO von Cantourage, sagt: „Unsere jüngste Wachstumsdynamik hat unsere ursprünglichen Erwartungen übertroffen. Vor allem in Deutschland und Großbritannien hat sich die Nachfrage nach unseren Cannabisprodukten noch positiver entwickelt, als wir zunächst angenommen hatten. Das spiegelt sich nun natürlich einerseits in unseren starken Geschäftszahlen für November wider und wirkt sich anderseits auch auf unsere Erwartungen für die Gesamtjahreszahlen aus. Insgesamt sehen wir im europäischen Markt für medizinisches Cannabis ein anhaltend starkes Wachstum, was wir zunehmend besser für uns nutzen können.“

Auch die beiden Analysehäuser, die regelmäßig die Unternehmensentwicklung und -perspektive von Cantourage im Detail untersuchen, zeigen sich hinsichtlich der künftigen Geschäftsentwicklung des Unternehmens optimistisch. So bestätigten die Analysten von NuWays und Montega in ihren Research-Updates von Anfang Dezember erneut ihre Kaufempfehlung für Aktien von Cantourage und erhöhten ihre Kursziele auf jeweils EUR 11,50 (vorheriges Kursziel NuWays: EUR 10,00; vorheriges Kursziel Montega: EUR 11,00). NuWays betont unter anderem, dass Cantourage gut positioniert sein dürfte, um weiterhin an der Spitze des dynamischen Marktes zu stehen. Montega hebt insbesondere hervor, dass die anhaltend starke Umsatz- und Ergebnisentwicklung die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells unterstreicht.

Mit Blick auf die Einschätzungen der Analysten kommentiert Philip Schetter, CEO von Cantourage: „Es ist natürlich schön zu sehen, dass nicht nur wir selbst, sondern auch externe Experten für Unternehmensanalysen von einer weiteren positiven Entwicklung von Cantourage überzeugt sind. Wir legen bei Cantourage viel Wert auf die regelmäßigen Einschätzungen von Kapitalmarktakteuren zu unserem Unternehmen. Dazu gehören neben den Analysten natürlich vor allem auch Investoren und Börsenjournalisten. Um den regelmäßigen Austausch mit diesen Gruppen zu pflegen, waren wir erst kürzlich wieder zu Gast beim Eigenkapitalforum in Frankfurt. In diesem Zusammenhang freuen wir uns nun als Nächstes vor allem auf unsere Teilnahme am Virtual Roundtable mit Montega am 16. Januar 2025. Eine Anmeldung zu dieser Veranstaltung ist schon jetzt möglich. Ich bin sicher, dass im Rahmen des Roundtables wieder ein spannender Austausch zu unseren vielversprechenden Geschäftsmöglichkeiten und künftigen Wachstumsperspektiven im Markt für medizinisches Cannabis stattfinden wird.“

Über Cantourage

Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Medizinalpräparaten und Arzneimitteln auf Basis von Cannabis. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2019 von den Branchenpionieren Norman Ruchholtz, Dr. Florian Holzapfel und Patrick Hoffmann gegründet. Mit einem erfahrenen Managementteam und seiner "Fast Track Access"-Plattform ermöglicht Cantourage es Produzenten aus aller Welt, schneller, leichter und kosteneffizienter Teil des wachsenden europäischen Marktes für medizinisches Cannabis zu werden, indem es deren Cannabis-Rohmaterial und -Extrakte weiterverarbeitet und vertreibt. Dabei stellt Cantourage stets die Einhaltung der höchsten europäischen pharmazeutischen Qualitätsstandards sicher. Das Unternehmen bietet Produkte in pharmazeutischer Qualität in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Cantourage wurde am 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wird unter dem Börsenkürzel "HIGH" geführt.

