IRW-News: ACCESSWIRE News Network : Krakatoa Jardim wird zum ersten offiziellen Vertriebspartner von SYNLawn in Portugal

AVEIRO, PORTUGAL / ACCESSWIRE / 12. Dezember 2024 / Krakatoa Jardim, ein Unternehmen für Gartenbau und -pflege, hat bekannt gegeben, dass es dem globalen Vertriebsnetz von SYNLawn, einem internationalen Hersteller und Innovator von Bio-Kunstrasen, beigetreten ist. Als offizieller und exklusiver Vertriebspartner von SYNLawn in Portugal wird das Unternehmen die SYNLawn-Premium-Produktlinie von Kunstrasen und Bodenbelägen anbieten.

Es ist uns eine große Freude, als erster Händler in Portugal die Produkte von SYNLawn zu führen, so António Matos, Inhaber und CEO von Krakatoa Jardim. Gerne werden wir unseren gewerblichen und privaten Kunden die innovativen Produkte von SYNLawn zur optimierten Gestaltung ihrer Landschaftsplanungsprojekte anbieten.

Krakatoa Jardim ist schon seit mehr als 20 Jahren im Geschäft. Das Unternehmen bietet nicht nur Leistungen im Bereich Gartenbau und Gartenpflege an, sondern importiert auch Gartenmöbel direkt aus Bali (Indonesien), die es in seine Gartengestaltung miteinbezieht. In den letzten 10 Jahren hat das Unternehmen auch mit der Verlegung von Kunstrasen begonnen. Zum Team des Unternehmens gehören die Landschaftsarchitektin Rita Raposo sowie 10 Gärtner.

Es freut uns sehr, dass wir den Menschen in Portugal unsere Kunstrasenprodukte auf pflanzlicher Basis anbieten können, erklärt George Neagle, President von SYNLawn Global. Die Verbesserung der ökologischen Nachhaltigkeit in der Landschaftsplanung ist eine der Hauptinitiativen unseres Unternehmens. Gerne unterstützen wir Krakatoa Jardim dabei, seinen Kunden nachhaltigere Lösungen für die Landschaftsgestaltung anzubieten.

Wir heißen die Firma Krakatoa Jardim als unseren ersten Partner in Portugal herzlich willkommen, sagt Wolfgang Beck, Business Unit Manager von SYNLawn Europe. Wir teilen nicht nur die Vision, als Anbieter eines Premium-Produktsortiments für den portugiesischen Markt aufzutreten, sondern waren vom ersten Moment an auf einer Wellenlänge - nicht nur geschäftlich, sondern auch menschlich. Dies ist der Beginn einer langen und erfolgreichen Partnerschaft.

Krakatoa Jardim hat seinen Firmensitz in der Avenida Europa 257 Cacia 3800-533 in Aveiro. Nähere Informationen über die fachkundigen Dienstleistungen und Produkte des Unternehmens finden Sie auf der Website www.krakatoajardim.com. Telefonisch erreichen Sie Krakatoa Jardim unter der Rufnummer +351 234 186 525. Wissenswertes über SYNLawn und sein hochwertiges Sortiment an Kunstrasenprodukten finden Sie unter SYNLawn.com.

Über SYNLawn®

Seit mehr als 20 Jahren ist SYNLawn® als größter Hersteller und konkurrenzloser Innovator von Kunstrasen und synthetischen Bodenbelägen führend in der Branche. Als Teil der Unternehmensgruppe Sport Group Holding® bietet SYNLawn die besten auf dem Markt erhältlichen Produkte. Zum SYNLawn-Sortiment zählt auch Calico Greens, eine exklusive Produktlinie von künstlichen Wanddisplays. SYNLawns Turnkey-Netzwerk von über 120 Vertriebspartnern schafft eine nahtlose Verbindung zwischen Umweltbewusstsein und branchenführenden Innovationen. SYNLawn verwendet PCR-haltige und biobasierte Inhaltsstoffe sowie verbraucherbewusste Zusätze, um die vielfältigen Bedürfnisse der Kunden zu befriedigen. Mit mehr als 350.000 Installationen im privaten und gewerblichen Bereich setzt das Unternehmen weltweit neue Maßstäbe bei Kunstrasen und verändert die Art und Weise, wie Gras wahrgenommen wird. SYNLawn hat seit 2008 in den Vereinigten Staaten von Amerika sowie in über 30 anderen Ländern mehr als 150 Millionen Quadratfuß Rasenfläche auf Sojabasis verlegt. Im Jahr 2021 wurde in den SYNLawn-Produkten mehr Soja als je zuvor verarbeitet. Nähere Informationen finden Sie auf www.SYNLawn.com bzw. folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest und YouTube.

Kontaktdaten

Mackenzie Smith

mackenzie@labearcommunications.com

574-524-5916

Quelle: SYNLawn

