Deutschland bekommt 2027 neue Militärmesse

HANNOVER (dpa-AFX) - In Deutschland soll ab 2027 eine neue internationale Militärmesse stattfinden. Alle zwei Jahre sollen in Hannover "moderne militärische Ausrüstung, Rüstungsgüter, Technologien, Produkte, Prozesse und Materialien" gezeigt werden, die für die nationale Wehrhaftigkeit, Bündnisfähigkeit und geopolitische Sicherheit erforderlich seien, teilte die Deutsche Messe AG mit.

Die Messe trägt den Namen Defence & Security Equipment International (DSEI) Germany. Sie wird von der Deutschen Messe AG in Partnerschaft mit der Verteidigungs- und Sicherheitsmesse DSEI in London ausgerichtet, die ebenfalls im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindet. Die erste Auflage in Hannover ist für den 19. bis 22. Januar 2027 in vier Hallen und auf dem Freigelände geplant.

Pistorius: Zeitenwende erfordert industrielle Kompetenz

Verteidigungsminister Boris Pistorius sagte, Deutschland brauche eine Plattform wie die DSEI Germany, um seine wehrtechnische Leistungsfähigkeit, Technologieführerschaft und Innovationsstärke auf internationalem Parkett zu demonstrieren. "Die Zeitenwende erfordert von uns nicht nur eine strategische Neuausrichtung unserer Verteidigungspolitik, sondern auch die gezielte Förderung technologischer und industrieller Kompetenz", sagte der SPD-Politiker.

Neben Industrieunternehmen und Zulieferern sollen auch militärische Führungskräfte und politische Entscheidungsträger die Messe nutzen, um strategische Verteidigungsfragen und mögliche Partnerschaften zu erörtern, so die Veranstalter. Angestrebt werde ein Forum für Allianzen sowohl innerhalb Europas als auch weltweit.

Bereits vom 22. bis 25. September 2026 soll in Essen mit der Euro Defence Expo eine weitere Verteidigungsmesse ihre Premiere geben./cwe/DP/ngu