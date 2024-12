Eurozone: Industrieproduktion stagniert im Oktober

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Industrieproduktion in der Eurozone hat im Oktober im Vergleich zum Vormonat stagniert. Das teilte das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mit. Dies war so von Volkswirten erwartet worden. Im September war die Produktion derweil weniger stark gefallen als zunächst ermittelt. Eurostat revidierte die Zahl von minus 2,0 auf minus 1,5 Prozent.

Die Produktion von Investitionsgütern legte im Oktober zu. Die Herstellung von Energie sowie von Gebrauchs- und Verbrauchsgütern gab nach. Stagniert hat die Produktion von Vorleistungsgütern.

Wie bereits in den Vormonaten wurden die Gesamtzahlen durch Daten aus Irland verzerrt. Hier ist die Produktion überdurchschnittlich stark um 5,7 Prozent gestiegen. In Irland wird die Methode für die Saisonbereinigung derzeit überprüft. In Deutschland ist die Produktion um 1,1 Prozent gefallen.

Im Jahresvergleich sank die Industrieproduktion in der Eurozone im Oktober um 1,2 Prozent. Hier war ein Rückgang um 1,9 Prozent erwartet worden./jsl/mis