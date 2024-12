Pressestimme: 'Saarbrücker Zeitung' zu vollem Schengen-Status Rumänien/Bulgarien

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - "Saarbrücker Zeitung" zu vollem Schengen-Status Rumänien/Bulgarien:

"Die volle Aufnahme von Bulgarien und Rumänien in den Schengenraum war überfällig. (.) Obwohl die Schengen-Freiheit am Flughafen in Bukarest bereits galt, stauten sich Lkw an der Grenze zu Österreich über Stunden - eine Belastung für die Wirtschaft. Und ein Problem für die Glaubwürdigkeit Europas. Denn die Rumänen, die sich nicht nur beim Grenzschutz, sondern auch als Brücke zur bedrängten Ukraine in den Dienst der EU-Partner stellten, mussten dies als Undankbarkeit und Schikane empfinden. "Wir brauchen Erfolgsgeschichten" - auch damit hat Rumäniens Außenministerin und Pro-Europäerin Luminita Odobescu (.) ihr Drängen auf eine Schengen-Wende begründet. Die jüngsten, verblüffenden Wahlerfolge der EU-Gegner in Rumänien könnten ein Beleg sein, dass Brüssel diesen Erfolg Bukarest zu lange verwehrt hat."/yyzz/DP/nas