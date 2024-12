Aktien Europa Schluss: Verluste zu Beginn einer Notenbankwoche

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Montag überwiegend nachgegeben. Schwache Einzelhandelsdaten aus China enttäuschten und generell hielten sich die Anleger nach der Börsenrally seit Ende November mit Engagements zurück. Im Wochenverlauf rücken nach der Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank vergangene Woche weitere geldpolitische Entscheidungen großer Notenbanken in den Fokus, darunter jene in den USA, Großbritannien und Japan.

Der EuroStoxx 50 schaffte keinen erneuten Test der 5.000-Punkte-Marke, die in der Vorwoche erstmals seit Mitte Oktober kurz wieder erreicht worden war. Letztlich gab der Eurozonen-Leitindex um 0,42 Prozent auf 4947,03 Punkte nach. Sein Jahresplus entfernte sich damit wieder etwas von der Zehn-Prozent-Marke.

Außerhalb der Eurozone sank der britische FTSE 100 um 0,46 Prozent auf 8.262,05 Zähler. Für den Schweizer SMI sah es allerdings etwas besser aus, denn der Züricher Leitindex kam mit 11.701,51 Punkten letztlich auf ein knappes Plus von 0,06 Prozent./tih/mis