EQS-News: In Hannover am Bredero-Hochhaus startet Projektentwickler Citygrove mit dem Richtfest den letzten Bauabschnitt für das neue Premier Inn Hotel

Hannover/Frankfurt a.M./London, 16.02.2024 – Der Projektentwickler Citygrove hat in Hannover für den Bau des neuen Premier Inn Hotels die letzte Bauphase gestartet. Direkt am Hauptbahnhof und am Eingang zur bekannten Einkaufszone Lister Meile wurde jetzt das Richtfest für die Neubau-Immobilie gefeiert, die Citygrove und der Generalunternehmer MBN bis Anfang 2026 fertigstellen werden.

Das neunstöckige Hotel mit 220 Zimmern entsteht an der Ecke Hamburger Allee und Friesenstraße auf einem 1.188 Quadratmeter Grundstücksanteil, der zu dem überregional bekannten Bredero-Komplex gehört. In dem am Platz des Hotel-Neubaus abgerissen Bestandsgebäude waren bis 2017 über rund 50 Jahre lang Büros untergebracht. Das ebenfalls zum Komplex gehörende benachbarte Hochhaus Lister Tor mit 23 Etagen und 91 Metern Höhe ist in der niedersächsischen Landeshauptstadt weithin sichtbar. Beide Immobilienbereiche wurden im Rahmen der Neukonzeption durch eine Realteilung nutzungs- und eigentumsrechtlich komplett voneinander getrennt. „Dieses Konzept ermöglicht für unseren Neubau eine Kombination hervorragender Standort- und Immobilien-Faktoren“, erläutert Ben Robinson, Construction Director von Citygrove anlässlich des Richtfests: „Das war die richtige Entscheidung, weil wir so diesen Bereich der Stadt erheblich aufwerten. Denn wir wissen, welch große Bedeutung der Bredero-Komplex hat.“

Die Stadt Hannover begrüßt das Bauprojekt als wichtigen Beitrag zur Erneuerung in diesem Innenstadt- Bereich. „Für uns ist die Nutzungsmischung in den Zentrumslagen ein wichtiges Grundprinzip“, so Stadtbaurat Thomas Vielhaber: „Die Kombination aus Arbeiten, Wohnen, Kultur und Dienstleistungen mit Beherbergungsangeboten im Nahbereich des Hauptbahnhofs leistet dabei einen Beitrag zur Stadt der kurzen Wege“. Parallel zu dem Bauvorhaben arbeite die Verwaltung bereits an einer Masterplanung für den gesamten Bereich nördlich des Hauptbahnhofs, um diesen langfristig neu zu ordnen und aufzuwerten.

Für Premier Inn ist das Hotel am Lister Tor der zweite Standort in der niedersächsischen Landeshauptstadt neben dem Hannover City University Hotel in der Hamburger Allee. „Das ist die perfekte Erweiterung unseres Hannover-Portfolios“, betont Chris Norman Sauer, Acquisitions Director von Premier Inn. „So können wir Reisenden hier ab 2026 noch mehr Übernachtungsmöglichkeiten an zentralen, verkehrsgünstigen Standorten bieten. Das ist wichtig, weil Hannover als Übernachtungsstandort gleich mehrere attraktive Facetten hat – als wirtschaftsstarke Metropole, als Messe- und Kongressstandort und zudem als gefragtes touristisches Ziel.“ Am Lister Tor können 75 der 400 Stellplätze im benachbarte Parkhausanbau von Hotelgästen genutzt werden. Bundesweit sind aktuell 60 Premier Inn-Hotels im Betrieb sowie 38 weitere im Bau oder in der konkreten Konzeptionierung.

Auch architektonisch bietet das Hotel Besonderes. Glasfassaden im Erdgeschoss ermöglichen Einblicke in die öffentlichen Hotel-Bereiche und damit eine optische Einbindung des Premier Inn in die bekannte Zentrumslage. Für Andreas Bruns, Niederlassungsleiter des Generalunternehmers MBN, ist das Premier Inn im Bredero-Komplex nicht nur deshalb etwas ganz Besonderes: „Ein solch modernes und gleichzeitig nachhaltiges Hotelprojekt in zentraler Lage Hannovers umzusetzen, ist eine große, aber auch erfreuliche Herausforderung. Wir danken allen am Bau Beteiligten, insbesondere den Handwerkern vor Ort, für ihr Engagement! Ohne sie wäre das nicht möglich gewesen.“

In dieser Konstellation wurde das neue Hotel nach den Anforderungen des BREEAM-Zertifikats mit dem Prädikat "exzellent" konzipiert. „Das ist ein wichtiges Ziel“, betont Citygrove Construction Director Robinson: „Nachhaltiges Bauen und die Einhaltung der ESG-Kriterien sind für uns zentrale Ziele, weil die dadurch mögliche höhere Wirtschaftlichkeit im laufenden Betrieb unverzichtbar ist.“ BREEAM-Auszeichnungen erhielten auch die weiteren in Deutschland – bereits fertiggestellten – Immobilienprojekte von Citygrove. Das Hotel der Marke "The Niu" Düsseldorf liegt dabei in bester Innenstadt-Lage in der Nähe von Hauptbahnhof und Bürgerpark. In der Welterbestadt Lübeck wurde erst vor wenigen Wochen ein Premier Inn als Citygrove-Development in unmittelbarer Nähe zur historischen Altstadt gerade eröffnet. Premier Inn betreibt somit mittlerweile acht Hotels, die entweder nach BREEAM- oder DGNB-Standards zertifiziert sind.



Hintergrund: Citygrove ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft, die sich auf gewerbliche Geschäfts- und Wohnprojekte in Großbritannien, Spanien und Deutschland spezialisiert hat. Dabei gibt es langjährige Erfahrung in der Entwicklung in den Bereichen Einzelhandels-, Freizeit-, Wohn-, Hotel- und Büroimmobilien. Geplant und gesteuert werden die Bauvorhaben von den Unternehmens-Standorten in London und Madrid.



