GNW-News: Das Imperial Springs International Forum 2024 betont gemeinsames Handeln zur Bewältigung globaler Herausforderungen

^GUANGZHOU, China, Dec. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 12. Dezember 2024 Ortszeit fand das Imperial Springs International Forum (ISIF) 2024 in Madrid, Spanien, statt. Das diesjährige ISIF wurde gemeinsam von der Australia China Friendship and Exchange Association, der Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries, der People's Government of Guangdong Province und der World Leadership Alliance - Club de Madrid organisiert und brachte mehr als 200 Teilnehmende aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft aus über 50 Ländern zusammen. Laut Diego Martínez Belío, Staatssekretär für auswärtige und globale Angelegenheiten im spanischen Ministry of Foreign Affairs, European Union and Cooperation (Ministerium für auswärtige Angelegenheiten, Europäische Union und Zusammenarbeit), ist das Forum seit seiner Eröffnung im Jahr 2014 eine wichtige Plattform zur Förderung eines inklusiven Dialogs für die Bewältigung dringender globaler Herausforderungen. Danilo Türk, Präsident der World Leadership Alliance - Club de Madrid und Präsident Sloweniens (2007-2012), betonte, dass das ISIF ein Forum zur Vertrauensbildung und Förderung des gegenseitigen Verständnisses sei. Durch einen offenen, inklusiven und ehrlichen zwischenmenschlichen Austausch wollen wir die internationale Zusammenarbeit stärken und Herausforderungen angehen, die uns alle betreffen. ?In einer Zeit, in der das Vertrauen fragil und die Zusammenarbeit angespannt ist, dient das ISIF als positive Brücke. Es verbindet Menschen, Perspektiven und Lösungen mit dem langfristigen Ziel, dass der Multilateralismus für alle funktioniert", fügte er hinzu. Gegenwärtig beschleunigen sich tiefgreifende Veränderungen, wie sie seit einem Jahrhundert nicht mehr zu beobachten waren, das globale Regierungshandeln ist mit komplexen Umständen konfrontiert und die internationale Ordnung steht an einem kritischen Scheideweg. Echter Multilateralismus muss auf gegenseitigem Respekt und Vertrauen sowie auf einem umfassenden Dialog und einer umfassenden Zusammenarbeit basieren. ?Mit Blick auf die Zukunft sollten alle Parteien konkrete Maßnahmen ergreifen, um die Solidarität und Zusammenarbeit zu stärken, globale Herausforderungen gemeinsam anzugehen und echten Multilateralismus aufrechtzuerhalten und auszuüben", so Yang Wanming, Präsident der Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries. Wie Ivo Josipovi?, Präsident Kroatiens (2010-2015), betonte, ist es offensichtlich, dass in dieser kritischen Situation, in der wir als Menschheit vor Herausforderungen dieser Art stehen, politisches Handeln allein nicht ausreicht, sondern dass ein globales Vorgehen erforderlich ist, das wichtige Personen aus Politik, Kultur und Wirtschaft einbezieht. Dieses Forum ist voller kluger Leute, die einen wichtigen Beitrag leisten können. ?In Zeiten tektonischer Veränderungen brauchen wir Kooperation und Zusammenarbeit mehr denn je. Wir brauchen Regeln und gut funktionierende Institutionen. Die institutionelle Architektur unterliegt erheblichen Veränderungen und es wird schwierige Debatten bezüglich der Anpassung geben. Wir alle brauchen eine funktionsfähige multilaterale Ordnung. Das liegt im Interesse Chinas, der Vereinigten Staaten, Afrikas, der Entwicklungsländer, Europas - aller", so Csaba K?rösi, Präsident der 77. Generalversammlung der Vereinten Nationen und ehemaliger Direktor für ökologische Nachhaltigkeit im Büro des ungarischen Präsidenten. ?Zu den Empfehlungen der Konferenz gehören die Wiederbelebung der multilateralen Strukturen und die gegenseitige Verpflichtung der Nationen, in diesem Bereich Fortschritte zu erzielen, anstatt unilaterale Maßnahmen zu ergreifen. Das ist eine wichtige Botschaft", sagte Jenny Shipley, Premierministerin von Neuseeland (1997-1999). Seit seiner Eröffnung im Jahr 2014 wurde das ISIF acht Mal in Folge in Guangzhou, China, abgehalten. ?2024 fand das ISIF erstmals im Ausland statt. Dank der gemeinsamen Anstrengungen und engen Zusammenarbeit aller Beteiligten, war das Forum ein großer Erfolg. Es ist ein gemeinsames Unternehmen, die Freundschaft zu vertiefen, das Verständnis zu verbessern und gemeinsame Maßnahmen für eine bessere Zukunft zu ergreifen", so Chau Chak Wing, Präsident der Australia China Friendship and Exchange Association. Das Forum umfasste unter dem Motto ?Collective Action for One Future" ein Dutzend Aktivitäten, darunter eine Plenardiskussion und Parallelforen. Quelle: The 2024 Imperial Springs International Forum (ISIF) °