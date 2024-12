Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Cannabis

COTTBUS (dpa-AFX) - Die "Lausitzer Rundschau" kommentiert die Einführung von Fachgeschäften für Cannabis:

"Per Unterschrift unter eine Verordnung hat Agrar- und Bildungsminister Cem Özdemir (Grüne) jetzt dafür gesorgt, dass es in Deutschland erstmals Fachgeschäfte für Cannabis geben darf. Diese Lösung hat gleich dreifachen Charme: keine Probleme mit dem EU-Recht. Zweitens müssen sich Städte und Kommunen aktiv dafür entscheiden, dass sie mitmachen wollen. Niemand wird zu etwas gezwungen. Bürger in ländlichen Regionen Bayerns oder dem Sauerland müssen keine Angst davor haben, dass ihr Dorf zum Paradies für Kiffer wird. Drittens werden die Forschungsprojekte wissenschaftlich begleitet, sodass wir alle etwas über die Effekte solcher Fachgeschäfte lernen. Damit könnte die Verordnung den langfristig positivsten Effekt des insgesamt misslungenen Cannabis-Gesetzes haben."/yyzz/DP/men