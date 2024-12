WOCHENVORSCHAU: Termine bis 27. Dezember 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 27. Dezember 2024

---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 16. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN -- TERMINE KONJUNKTUR 03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 11/24 03:00 CHN: Industrieproduktion 11/24 03:00 CHN: Sachinvestitionen bis 11/24 08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex 11/24 09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/24 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/24 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/24 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitskosten Q3/24 14:30 USA: Empire State Index 12/24 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/24 (1. Veröffentlichung) SONSTIGE TERMINE DEU: Fünfte Tarifrunde bei Volkswagen +10.45 Eingangsstatement VW-Verhandlungsführer Arne Meiswinkel, Personalvorstand Marke Volkswagen +10.50 Eingangsstatements Betriebsratschefin Daniela Cavallo und IG-Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger +11.00 Verhandlungsbeginn mit Auftaktbildern 13:00 DEU: Bundestag stimmt über die Vertrauensfrage von Bundeskanzler Olaf Scholz ab + ca. 15.30 namentliche Abstimmung DEU: Fahrplanwechsel bei der Bahn mit neuer Direktverbindung zwischen Berlin und Paris EST: Gipfeltreffen der Joint Expeditionary Force (JEF) (bis 17.12.24) In Estland kommen die Staats- und Regierungschefs der baltischen und nordischen Staaten, Großbritanniens und der Niederlande zusammen, um über die Sicherheit Nordeuropas und der Ostsee zu beraten. EUR: Treffen der EU-Ministerinnen und -minister für Energie, Brüssel EUR: EU-Außenministertreffen, Brüssel EUR: Plenarsitzung des Europäischen Parlaments, Straßburg ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 17. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Givaudan, FY Pre-close Roundtable Call 07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Jahreszahlen 2023/24 (10.00 Pk) 14:00 GBR: GlaxoSmithKline, Meet the management: Early pipeline Call 16:00 USA: Agilent Technologies, Analyst and Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 10/24 09:00 CHE: Seco: Konjunkturprognosen vom Winter 09:00 CHE: KOF Konjunkturprognose Winter 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 12/24 10:00 ITA: Handelsbilanz 10/24 11:00 DEU: ZEW-Index 12/24 11:00 EUR: Handelsbilanz 10/24 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 11/24 15:15 USA: Industrieproduktion/Kapazitätsauslastung11/24 16:00 USA: Lagerbestände 10/24 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 12/24 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Vorstände von CDU und CSU beschließen das gemeinsame Wahlprogramm der Union + 11.30 Pk CDU-Vorsitzender Friedrich Merz und CSU-Vorsitzender in Bayern, Markus Söder zu Vorstellung des gemeinsamen Wahlprogramms 11:00 DEU: Hybrid-Pk EZB-Bankenaufsicht zum Stand der Kapitalanforderungen für Banken («SREP») Mit der Chefin der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), Claudia Buch, und dem Vize-Chef der EZB-Bankenaufsicht, Frank Elderson. BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel BEL: Treffen der EU-Ministerinnen und -minister für Umwelt, Brüssel EST: Gipfeltreffen der Joint Expeditionary Force (JEF) (bis 17.12.24) USA: US-Wahlleute geben nach der Präsidentenwahl offiziell ihre Stimmen ab ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 18. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Ceconomy, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Pk) 10:00 CHE: Lastminute, außerordentliche Hauptversammlung zu Personalien 11:00 DEU: Birkenstock, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Handelsbilanz 11/24 08:00 DEU: Baugenehmigungen 10/24 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 10/24 08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 10/24 08:00 GBR: Erzeugerpreise 11/24 08:00 GBR: Verbraucherpreise 11/24 11:00 EUR: Bauproduktion 10/24 11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/24 (detailliert) 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 12/24 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:30 USA: Baubeginne 11/24 14:30 USA: Baugenehmigungen 11/24 14:30 USA: Leistungsbilanz Q3/24 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Notenbank-Entscheidung (20.30 Pk) SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Pk Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) zum Jahresabschluss 11:30 DEU: Finanzaufsicht Bafin und Deutsche Bundesbank informieren über EU-Bankenpaket und nationale Umsetzung EUR: Gipfeltreffen EU-Westbalkan, Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 19. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 EUR: Acea, KfZ-Neuzulassungen 11/24 07:30 DEU: Douglas, Jahreszahlen 2023/2024 (detailliert) 12:30 GBR: Accenture, Q1-Zahlen 22:00 USA: FedEx, Q2-Zahlen 22:15 USA: Nike, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR JPN: Zentralbank, Zinsentscheid 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 12/24 08:00 DEU: Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen) Q3/24 08:00 DEU: Erzeugerpreise für Dienstleistungen Q3/24 08:00 DEU: Insolvenzen, Januar - September 2024 + Schnellindikator 11/24 08:30 CHE: BFS: Baupreisindex 10/24 08:45 FRA: Geschäftsklima 12/24 09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid 10:00 EUR: EZB, Leistungsbilanz 10/24 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 10:00 ESP: Handelsbilanz 10/24 10:30 ITA: Leistungsbilanz 10/24 13:00 GBR: Notenbank-Entscheidung 14:30 USA: BIP Q3/24 (3. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum (3. Veröffentlichung) 14:30 USA: PCE-Kernrate (3. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Frühindikator 11/24 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 11/24 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verhandelt zu Klagerecht von Verbraucherschützern, Karlsruhe 09:30 DEU: Pk mit Vorstellung der Ergebnisse des DIHK-Fachkräftereports 2024/25 u.a. mit dem stv. DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks 11:00 DEU: Pk Ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland sowie Sachsen im Winter 2024, Dresden DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin EUR: EU-Gipfel, Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 20. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hornbach, Q3-Zahlen DEU: Großer Verfallstag an der Börse TERMINE KONJUNKTUR 00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 12/24 00:30 JPN: Verbraucherpreise 11/24 08:00 DEU: Erzeugerpreise gewerblicher Produkte 11/24 08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse) 11/24 08:00 DEU: Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) Q3/24 08:45 FRA: Erzeugerpreise 11/24 09:00 CHE: SNB: Zahlungsbilanz Q3/24 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 12/24 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 12/24 11:00 ITA: Industrieumsatz 10/24 14:30 USA: Konsumentenausgaben 11/24 14:30 USA: Private Einkommen 11/24 14:30 USA: PCE-Preisindex 11/24 15:00 BEL: Geschäftsklima 12/24 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/24 (vorab) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/24 (2. Veröffentlichung) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH urteilt zur Frage, ob eine Wohnungseigentümergemeinschaft zum Bau einer Anlage nach Insolvenz des Bauträgers verpflichtet werden kann ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 23. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: BIP, Q3/24 (detailliert) 09:00 SPA: BIP, Q3/24 (detailliert) 14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 11/24 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 12/24 SONSTIGE TERMINE --- ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 24. DEZEMBER TERMINE KONJUNKTUR BEL: Verbraucherpreise 12/24 06:30 NLD: BIP Q3/24 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/24 (vorläufig) 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 11/24 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 12/24 HINWEIS "Heiligabend" Börsen in Frankfurt, Wien, Zürich, Rom geschlossen verkürzter Handel in Hongkong (05.00 Uhr MEZ), London (13.30 Uhr MEZ), Paris (14.05 Uhr MEZ) und New York (19.00 Uhr MEZ), US-Anleihenmarkt (20.00 Uhr MEZ) Börsen in Russland geöffnet ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 25. DEZEMBER TERMINE KONJUNKTUR 06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 10/24 (endgültig) 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 11/24 (endgültig) HINWEIS 1. Feiertag "Weihnachten" Börsen in Frankfurt, Amsterdam, Budapest, London, Madrid, Mailand, New York, Prag, Paris, Wien, Warschau und Zürich geschlossen Börsen in Russland, Japan und China geöffnet ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 26. DEZEMBER TERMINE KONJUNKTUR 06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 11/24 12:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 17:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche) HINWEIS 2. Feiertag "Weihnachten" Börsen in Frankfurt, London, Budapest, Hongkong, Madrid, Mailand, Prag, Rom, Wien, Warschau und Zürich geschlossen Börsen in New York, Japan, Südkorea und Russland geöffnet ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 27. DEZEMBER TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Arbeitslosenquote 11/24 00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 12/24 00:50 JPN: Industrieproduktion 11/24 (vorläufig) 00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 11/24 02:30 CHN: Industriegewinne 11/24 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 11/24 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 11/24 (vorläufig) ----------------------------------------------------------------------------------------

