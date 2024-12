Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,09 Prozent auf 134,62 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,24 Prozent.

Der Anleihemarkt wartet auf wichtige Frühindikatoren aus Deutschland. So stehen am Vormittag das Ifo-Geschäftsklima und die ZEW-Konjunkturerwartungen auf dem Programm. "Die erste vollständige Ifo-Umfrage nach den US-Wahlen und dem Aus der Ampelregierung wird eine weitere Eintrübung des Geschäftsklimas bringen", erwarten die Volkswirte der Dekabank. "Die schwache wirtschaftliche Verfassung Deutschlands dürfte sowohl die Einschätzung der aktuellen Lage als auch die Erwartungen weiter drücken." Dasselbe gelte für die ZEW-Umfrage.

In den USA stehen am Nachmittag noch Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen an. Die Dekabank erwartet vor allem bei den Autoumsätzen einen deutlichen Anstieg./jsl/la