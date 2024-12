EQS-News: Energiekontor AG: Strategische Kooperation zwischen Energiekontor und Olmatic für Batteriespeichersystem am Solarpark Vogelsang

EQS-News: Energiekontor AG / Schlagwort(e): Kooperation

Strategische Kooperation zwischen Energiekontor und Olmatic für Batteriespeichersystem am Solarpark Vogelsang

Freudenstadt/Bremen, 17. Dezember 2024 – Die im General Standard gelistete Energiekontor AG („Energiekontor“), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, und die Olmatic GmbH („Olmatic“), ein führendes Greentech-Unternehmen für Energieoptimierung, freuen sich, ihre Zusammenarbeit an einem Batteriespeichersystem für den geplanten Solarpark Vogelsang im Landkreis Oberhavel in Brandenburg bekanntzugeben. Das Projekt markiert einen bedeutenden Schritt in der Integration moderner Speichertechnologien, um die Effizienz und Wirtschaftlichkeit von Photovoltaikanlagen zu steigern. Mit diesem Vorhaben setzen beide Unternehmen neue Maßstäbe für eine nachhaltige und wirtschaftlich rentable Energiewende.

Ein Meilenstein in der nachhaltigen Energieversorgung

Der Solarpark Vogelsang, der voraussichtlich ab dem zweiten Halbjahr 2025 von Energiekontor auf einer Fläche von nahezu 58 Hektar errichtet wird, wird mit einer Gesamtnennleistung von rund 60 Megawattpeak einen durchschnittlich erwarteten Jahresertrag von rund 71 Gigawattstunden erreichen – ausreichend, um rein rechnerisch mehr als 20.000 durchschnittliche Haushalte in Deutschland mit regenerativ erzeugtem Strom zu versorgen und rund 50.000 Tonnen CO2 pro Jahr einzusparen.

Solarparks wie dieser sind entscheidend für die Energiewende, da sie eine saubere und kosteneffiziente Stromerzeugung ermöglichen und dabei helfen, den CO2-Ausstoß nachhaltig zu reduzieren. Gleichzeitig trägt die Kombination mit einem Energiespeicher zur Stabilisierung der Energieversorgung bei. Ein Batteriespeichersystem hebt die Vorteile eines Solarparks auf ein neues Niveau. Es ermöglicht nicht nur die zuverlässigere und konstantere Bereitstellung von Solarstrom, sondern macht diesen auch wirtschaftlich attraktiver, indem es Marktschwankungen monetarisiert und Überschüsse flexibel zwischenspeichert und gezielt verfügbar macht. Mit ihrer KI-basierten Energieplattform visions bietet Olmatic hierfür wegweisende Lösungen und treibt die Integration moderner Speichertechnologien voran.

„Unsere Partnerschaft mit Olmatic ermöglicht uns die genaue Analyse und Vorhersage der Energieströme“, betont Peter Szabo, Vorstandsvorsitzender der Energiekontor AG. „Bereits vor einigen Jahren haben wir unser Onshore-Wind-Geschäft um den Solarbereich erweitert. Beide Technologien ergänzen sich ideal, da sich die Peak-Erzeugungsleistungen von Wind und Solar über den Jahresverlauf komplementär verhalten. Damit sichern wir uns gegen Marktschwankungen und ungünstige meteorologische Entwicklungen ab. Darüber hinaus hat es für uns höchste Priorität, unsere Projekte auch zukünftig profitabel aufzustellen, vor allem mit Blick auf die Teilhabe an der negativen Stromproduktion. Wir prüfen daher stets, wo der Einsatz von Speichertechnologien wirtschaftlich sinnvoll sein kann.“

Kooperation mit klarem Fokus

Die Partnerschaft zwischen Energiekontor und Olmatic bündelt Kompetenzen, um den Solarpark Vogelsang auf ein neues Effizienzniveau zu heben. Durch die Harmonisierung des Erzeugungsprofils durch den Batteriespeicher wird der Solarstrom für Abnehmer attraktiver, da er zuverlässiger und planbarer verfügbar ist. Gleichzeitig verbessert er die Möglichkeit, überschüssige Kapazitäten flexibel im Intraday-Handel einzusetzen, und steigert die Rentabilität erheblich. Dies macht die Kooperation zu einer echten Win-Win-Situation: Energiekontor profitiert von einer optimierten Wirtschaftlichkeit des Solarparks, während Olmatic durch den Einsatz seiner innovativen Lösungen zeigt, wie moderne Energiespeicherung das Potenzial von Photovoltaikanlagen maximiert. Gemeinsam setzen beide Unternehmen ein starkes Signal für die Zukunft nachhaltiger Energieprojekte.

Solche Synergien aus moderner Energiespeicherung und erneuerbarer Energieerzeugung sind heute unverzichtbar, um ökologische Verantwortung mit wirtschaftlichem Erfolg zu verbinden. Das Projekt dient als Blaupause für zukünftige Anlagen, die auf den Prinzipien der Flexibilität und Nachhaltigkeit basieren. Es zeigt, wie innovative Technologien die Energiewende beschleunigen und gleichzeitig stabile, wirtschaftlich attraktive Lösungen schaffen können. Projekte wie diese ebnen den Weg für eine Energiezukunft, in der erneuerbare Ressourcen effizient genutzt und Energiesysteme widerstandsfähiger und smarter gestaltet werden.

Über die Olmatic GmbH

Die Olmatic GmbH ist eines der führenden Greentech-Unternehmen für Energieoptimierung und treibt mit einem dynamischen Team aus hochmotivierten Visionären den Wandel hin zu einer nachhaltigen Energiewelt voran. Mit innovativen Technologien und modernster Software unterstützt Olmatic Unternehmen dabei, den Schritt in eine umweltfreundliche und zukunftssichere Energieversorgung zu gehen. Dabei liegt der Fokus auf der intelligenten Verbindung von Klimaschutz, Digitalisierung und Energieeffizienz. Unter dem Leitsatz „visions become reality“ entwickelt Olmatic wegweisende Lösungen, die die Energiewende aktiv mitgestalten und nachhaltige Erfolge für ihre Kunden erzielen.

Pressekontakt

Christian Olma

Chief Marketing Officer



Olmatic GmbH

Herzog-Eberhard-Straße 56

72250 Freudenstadt

Tel: +49 (0)7441 52094 11

Fax: +49 (0)7441 52094 29

E-Mail: christian.olma@olmatic.de

Web: www.olmatic.de

Über die Energiekontor AG

Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen erneuerbare Energien: Dafür steht Energiekontor seit über 30 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Wind- und Solarparks im In- und Ausland. Darüber hinaus betreibt Energiekontor 39 Wind- und Solarparks mit einer Gesamtnennleistung von nahezu 400 Megawatt im eigenen Bestand. Rund 220 Megawatt, die ebenfalls für das Eigenbestandsportfolio vorgesehen sind, befinden sich derzeit im Bau. Auch wirtschaftlich nimmt Energiekontor eine Pionierrolle ein und möchte in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren.

Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Augsburg, Berlin, Berlin-Spandau, Potsdam und Hildesheim. Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England, Schottland, Portugal, Frankreich und den Vereinigten Staaten vertreten.

Die stolze Bilanz seit Firmengründung: Mehr als 160 realisierte Wind- und Solarparkprojekte mit einer Gesamtnennleistung von mehr als 1,4 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von mehr als 2 Mrd. Euro. Die im ersten Halbjahr 2024 deutlich ausgebaute Projektpipeline (11,0 Gigawatt ohne US-Projektrechte) zeigt die künftigen Wachstumspotenziale und den möglichen Beitrag, den Energiekontor zum Ausbau der erneuerbaren Energien leisten kann.

Die Aktie der Energiekontor AG (WKN 531350/ISIN DE0005313506/General Standard) ist im SDAX und TecDAX der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden.

Kontakt

Julia Pschribülla

Head of Investor & Public Relations

Tel: +49 (0)421-3304-126

Kathrin Mateoschus

Investor & Public Relations Manager

Tel: +49 (0)421-3304-297

E-Mail für Investor Relations-Angelegenheiten: ir@energiekontor.com

E-Mail für Presse-Angelegenheiten: pr@energiekontor.com

Energiekontor AG

Mary-Somerville-Straße 5

28359 Bremen

Tel: +49 (0)421-3304-0

Fax: +49 (0)421-3304-444

E-Mail: info@energiekontor.de

Web: www.energiekontor.de

