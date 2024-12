EQS-News: JOLT MACHT URBANES LADEN MIT NEUEM PRO-TARIF NOCH ATTRAKTIVER – AB 0,45 €/KWH ULTRASCHNELL LADEN

Emittent / Herausgeber: JOLT Energy GmbH / Schlagwort(e): Markteinführung

JOLT MACHT URBANES LADEN MIT NEUEM PRO-TARIF NOCH ATTRAKTIVER – AB 0,45 €/KWH ULTRASCHNELL LADEN

Attraktiver Pro-Tarif: Ultraschnelles Laden ab 0,45 €/kWh nachts und 0,49 €/kWh tagsüber, mit nur 5,99 € Grundgebühr.

Pro-Tarif direkt über die kostenlose JOLT-App buchbar: Rechnet sich schon ab zwei Ladevorgängen pro Monat

Laden, wo es gebraucht wird: JOLT bringt High-Power-Charging (HPC) an urbane Standorte wie Tankstellen, Bürogebäude und Supermärkte.

Gemeinsam stärker: JOLT baut mit Kommune und Standortpartnern ein flächendeckendes Schnellladenetz auf.

München, 17. Dezember 2024 – Die Elektromobilität nimmt Fahrt auf und verändert die Anforderungen an Ladeinfrastruktur und Tarife – vor allem in Städten. Mit dem neuen Pro-Tarif bietet JOLT ultraschnelles Laden, speziell für urbane E-Autofahrende, die auf zuverlässiges öffentliches Laden angewiesen sind.

Attraktive Konditionen für das Laden in der Stadt

Der Pro-Tarif bietet ultraschnelles Laden mit bis zu 300 kW Leistung: ab 0,45 €/kWh nachts und 0,49 €/kWh tagsüber. Mit nur 5,99 € Grundgebühr im Monat und flexiblen Kündigungsoptionen (monatlich ab Buchungsdatum) ist das Angebot ideal für Vielfahrende, die regelmäßig HPC-Ladestationen nutzen.

Schnellladen, wo es am dringendsten gebraucht wird

Dank batteriegestützter HPC-Ladetechnologie können JOLT-KundInnen innerhalb von nur fünf Minuten bis zu 100 km Reichweite laden. Dies macht den Tarif ideal für den urbanen Alltag, wenn schnelles Nachladen gefragt ist, langsame AC-Ladestationen keine Option und die eigene Wallbox aufgrund der Wohnsituation unerreichbar sind.

Standortpartner und Kommunen: Gemeinsam urbanes Schnellladen vorantreiben

JOLT schließt die Lücke in der städtischen Ladeinfrastruktur mit einem strategisch ausgerichteten Netzwerk von HPC-Ladestationen an zentralen Standorten wie Tankstellen, Bürogebäuden und Supermärkten. Dank integriertem Batteriespeicher, der ultraschnelles Laden ermöglicht, kombiniert JOLT platzsparendes Design mit netzfreundlicher Technologie – ohne aufwendigen Netzausbau und mit kurzen Bauzeiten.

In Zusammenarbeit mit Städten und privaten Standortpartnern treibt JOLT den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Ballungszentren weiter voran. Kommunen können durch die Bereitstellung öffentlicher Flächen einen wichtigen Beitrag leisten und ein starkes Signal für die Elektromobilität setzen. Die Standortpartner profitieren von zusätzlichen Einnahmen und einer gesteigerten Attraktivität ihrer Standorte für die wachsende Zielgruppe der E-Autofahrenden.

„Mit dem Pro-Tarif machen wir ultraschnelles Laden in Städten zugänglich, erschwinglich und einfach. Unsere Mission ist es, eine Ladeinfrastruktur zu schaffen, die genau dort verfügbar ist, wo Menschen sie wirklich brauchen,“ so Dr. Roland Gersch, Geschäftsführer von JOLT.

Der Pro-Tarif ist ab sofort verfügbar und kann direkt über die kostenlose JOLT-App gebucht werden. Weitere Informationen unter https://jolt.energy/de-de/download-the-app/

Über Jolt Energy

JOLT Energy wurde 2019 gegründet und ist ein wegweisender Betreiber von Ladestationen (CPO) mit Sitz in Dublin und München. Die High-Power-Charging (HPC)-Infrastruktur von JOLT liefert bis zu 300 kW Ladeleistung und ermöglicht es Elektrofahrzeugen, in nur fünf Minuten rund 100 km Reichweite aufzuladen. Als Spezialist für die Entwicklung, Finanzierung und den Betrieb eines ultraschnellen Ladenetzes steht JOLT an der Spitze der Energie- und Mobilitätswende und integriert zuverlässige Ladeinfrastruktur an hochfrequentierten innerstädtischen Standorten. Die Strategie von JOLT konzentriert sich auf den Aufbau skalierbarer HPC-Ladecluster in Ballungsräumen. Durch Partnerschaften mit dem öffentlichen Sektor sowie mit Unternehmen wie Tankstellen, Supermärkten und anderen strategischen Partnern will JOLT ultraschnelles Laden in Stadtzentren in ausgewählten europäischen Kernmärkten zugänglich machen.



Pressekontakt JOLT Energy

Martin Betzold

Director Brand, Marketing & Communications

martin.betzold@jolt.energy

+49 (0) 174 339 7244





