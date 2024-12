EQS-News: Pyrum Innovations AG: Wichtige Meilensteine im Rollout-Plan erreicht

EQS-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Pyrum Innovations AG: Wichtige Meilensteine im Rollout-Plan erreicht



17.12.2024 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pyrum Innovations AG: Wichtige Meilensteine im Rollout-Plan erreicht

Genehmigungsunterlagen für BImSchG-Genehmigung und vorzeitigen Baubeginn für GreenFactory II GmbH eingereicht

Betriebsstunden erreichen neuen Schwellenwert

Produktionsintervalle der neuen Produktionslinien verlängert

Dillingen / Saar, 17. Dezember 2024 – Die Pyrum Innovations AG („Pyrum“, das „Unternehmen“, ISIN: DE000A2G8ZX8) hat in der vergangenen Woche die BImSchG-Genehmigung (“Bundes-Immissionsschutzgesetz”) und die Genehmigungsunterlagen für den vorzeitigen Baubeginn des neuen Pyrum-eigenen Werks „GreenFactory II GmbH“ am neuen Standort in Perl-Besch eingereicht. Zuvor kam es aufgrund technischer Optimierungen am bestehenden Standort in Dillingen/Saar und den damit verbundenen umfangreicheren Gutachten zu leichten Verzögerungen. Nach Eingang der letzten technischen Informationen wurde der Antrag für den Bau der zweiten Pyrum-Anlage fristgerecht eingereicht. Der Spatenstich am neuen Standort ist für das Frühjahr 2025 vorgesehen.

Am Standort Dillingen/Saar wurde inzwischen ein weiterer wichtiger Meilenstein im Rollout-Plan erreicht. Mit nahezu 2.000 Betriebsstunden bei TAD 2 und über 1.000 Betriebsstunden bei TAD 3 konnten weitere erforderliche Grundvoraussetzungen im Hinblick auf die finalen Investitionsentscheidungen der Partner, wie beispielsweise Remondis, erfüllt werden. Des Weiteren wurden die Produktionsintervalle der beiden neuen Linien (TAD 2 und TAD 3) von ursprünglich vier Wochen auf viereinhalb Wochen verlängert. Diese Anpassungen werden zukünftig zu einer signifikanten Effizienzsteigerung der Produktionsprozesse und einer Erhöhung des Produktionsoutputs führen.

Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG, erklärt: „Kurz vor dem Jahreswechsel haben wir entscheidende Fortschritte in unserem Rollout-Plan erzielt. Mit Einreichung der Baugenehmigung für die Pyrum GreenFactory II GmbH haben wir das letzte große Hindernis vor dem Spatenstich im Frühjahr 2025 in Perl-Besch überwunden. Darüber hinaus konnten die zwei neuen Linien einen neuen Schwellenwert erreichen. Die hohe Zahl an Betriebsstunden erfüllt nicht nur die vorausgesetzten Anforderungen unserer Partner, sondern belegt weiterhin die Leistungsfähigkeit unserer Technologie. Wir sind sehr stolz auf diesen neuen Meilenstein und freuen uns bereits auf die Entwicklung der kommenden Kundenprojekte.“

Über die Pyrum Innovations AG

Die Pyrum Innovations AG ist mit ihrer patentierten Thermolysetechnologie im attraktiven Recyclingmarkt für Altreifen und diverse Kunststoffe tätig. Pyrums Thermolyseprozess funktioniert dabei weitgehend energieautark, spart gemäß dem Fraunhofer Institut deutlich mehr CO2-Emissionen ein als die heute üblichen Recyclingverfahren von Altreifen – insbesondere gegenüber der Verbrennung in Zementwerken – und produziert aus den als Inputstoffen genutzten Abfällen neue Rohstoffe wie Thermolyseöl, Gas und recycelten Industrieruß (recovered Carbon Black - rCB). Somit schließt Pyrum den Wertstoff-Kreislauf und verfolgt ein 100% nachhaltiges Geschäftsmodell. Als Vorreiterin hat die Pyrum Innovations AG bereits 2018 als erstes Unternehmen im Bereich Altreifen-Recycling für das hergestellte Thermolyseöl die REACH-Registrierung der Europäischen Chemikalienagentur ECHA erhalten. Damit ist das Öl als offizieller Rohstoff anerkannt, der in Produktionsprozessen eingesetzt werden kann. Darüber hinaus hat Pyrum für das Thermolyseöl und das rCB die ISCC PLUS-Zertifizierung erhalten. Beide Produkte gelten somit als nachhaltig und als erneuerbare Rohstoffe. Zudem hat Pyrum für sein Umweltmanagement die ISO 14001- und für sein Qualitätsmanagement die ISO 9001-Zertifizierung erhalten. Diese Erfolge wurden ebenfalls von internationalen Experten der Reifenindustrie anerkannt. So wurde Pyrum bei den erstmals verliehenen Recircle Awards in der Kategorie Best Tyre Recycling Innovation ausgezeichnet und war bereits 3-mal in Folge im Finale des großen Preises des deutschen Mittelstandes.

www.pyrum.net

Kontakt

IR.on AG

Frederic Hilke

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com

Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net

17.12.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Pyrum Innovations AG Dieselstraße 8 66763 Dillingen/Saar Deutschland Telefon: +49 6831 959 480 E-Mail: contact@pyrum.net Internet: www.pyrum.net ISIN: DE000A2G8ZX8 WKN: A2G8ZX Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München EQS News ID: 2052227

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2052227 17.12.2024 CET/CEST