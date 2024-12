GNW-News: YPrime schließt sich dem Global Compact der Vereinten Nationen an und verpflichtet sich, seine nachhaltigen Geschäftspraktiken den UN-Zielen anzupassen

^MALVERN, Pennsylvania, Dec. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- YPrime (https://www.yprime.com/) der führende Pionier in der Technologie klinischer Studien, hat heute sein formelles Engagement der Vereinten Nationen (UN) Global Compact (https://www.unglobalcompact.org/) bekannt gegeben und sich damit Tausenden von Unternehmen weltweit angeschlossen, die universelle Nachhaltigkeitsprinzipien vorantreiben. Diese strategische Entscheidung unterstreicht das Engagement von YPrime für verantwortungsvolle Geschäftspraktiken und fördert gleichzeitig das Ziel, Patienten lebensverändernde Therapien zur Verfügung zu stellen. ?Durch den Beitritt zum UN Global Compact verpflichten wir uns, nachhaltige und ethische Praktiken in alle Bereiche unserer Betriebsabläufe zu integrieren", so Jim Corrigan, Chief Executive Officer bei YPrime. ?Unsere Mission war es schon immer, lebensverändernde Therapien für Patienten schneller zur Verfügung zu stellen. Dazu gehört natürlich auch, dass wir dabei auf die Menschenrechte achten, faire Arbeitspraktiken fördern, die Umwelt schützen und die höchsten Standards der Geschäftsintegrität einhalten." Die zehn Prinzipien des UN Global Compact (https://unglobalcompact.org/what-is- gc/mission/principles) konzentrieren sich auf Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung und stimmen eng mit den Grundwerten und der Unternehmenskultur von YPrime überein. ?Bei YPrime sind wir der Überzeugung, dass Technologie eine wichtige Rolle für positive Veränderungen in der klinischen Forschung spielen kann", fügte Corrigan hinzu. ?Diese Partnerschaft mit den Vereinten Nationen bestärkt uns in unserem Engagement, Lösungen zu entwickeln, die nicht nur die klinische Forschung voranbringen, sondern auch der Gesellschaft als Ganzes zugute kommen, insbesondere indem klinische Studien für alle Bevölkerungsgruppen zugänglicher und integrativer konzipiert werden." Die Teilnahme von YPrime an den Prinzipien und Zielen des UN Global Compact spiegelt die langjährige Unternehmenskultur wider, bei der die Patienten an erster Stelle stehen. Die tägliche Arbeit des Unternehmens wirkt sich direkt auf die Patienten und ihre Betreuer aus, so dass jede technologische Lösung und jede erbrachte Dienstleistung einen potenziellen Wendepunkt im Leben eines Menschen darstellt. Dieser menschenorientierte Ansatz schließt sich ganz natürlich den umfassenderen Prinzipien der Nachhaltigkeit und sozialen Verantwortung an, für die sich der UN Global Compact mit dem wichtigen Ziel einsetzt, den Zugang zu klinischen Studien für verschiedene Gemeinschaften und Bevölkerungsgruppen zu erweitern. Das Engagement für den UN Global Compact ist ein wesentlicher Bestandteil des wachsenden Nachhaltigkeitsprogramms von YPrime, das gezielte Maßnahmen zur Verringerung der Umweltbelastung, zur Förderung der sozialen Verantwortung und zur Aufrechterhaltung transparenter Governance-Praktiken umfasst. Im Rahmen dieser Initiative wird YPrime die Prinzipien des UN Global Compact in seine Geschäftsstrategie, die alltäglichen Betriebsabläufe und die Unternehmenskultur integrieren. Über den UN Global Compact Er wurde im Jahr 2000 als Sonderinitiative des UN-Generalsekretärs ins Leben gerufen und ist mit mehr als 10.000 Unternehmen und 3.000 nicht-wirtschaftlichen Mitgliedern aus über 160 Ländern die weltweit größte Nachhaltigkeitsinitiative. Es ist ein Aufruf an Unternehmen, ihre Strategien und Aktivitäten an universellen Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten und Maßnahmen zu ergreifen, die gesellschaftliche Ziele fördern. Über YPrime YPrime vereinfacht klinische Studien mit eCOA, IRT und eConsent-Lösungen, die Geschwindigkeit, Flexibilität und Qualität vereinen. Die eCOA-Plattform von YPrime verbessert die Patienten-Compliance durch eine intuitive Anwendung und ein benutzerfreundliches Design, rationalisiert die Arbeitsabläufe vor Ort durch ein leistungsstarkes eCOA-Portal, integriert sich nahtlos in vernetzte Geräte und unterstützt Sponsoren mit Echtzeit-Dashboards für bessere Entscheidungen. Eine vorvalidierte und konfigurierbare eCOA-Plattform verringert Verzögerungen und beschleunigt den Studienbeginn um 47 % schneller als branchenübliche Werte. Die KI-gestützte Lokalisierung beschleunigt die Globalisierung, verbessert die Integration und die Datenintegrität und verkürzt gleichzeitig die Fristen und Kosten. YPrime wird von führenden Pharmaunternehmen und aufstrebenden Biotech- Firmen gleichermaßen geschätzt, da es die IRT-Startzeiten um ~50 % verkürzt, das Engagement durch eConsent fördert und Qualitätskennzahlen liefert, die 55 % über dem Branchenstandard liegen. Mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung, Lösungen in über 100 Sprachen und Kundendienst in über 90 Ländern ist YPrime Ihr Partner für sichere Lösungen. Besuchen Sie www.yprime.com (http://www.yprime.com/) oder senden Sie eine E-Mail an marketing@yprime.com (mailto:marketing@yprime.com). Medienkontakt Terry Rehm Head of Thought Leadership and Public Relations, YPrime trehm@yprime.com (mailto:trehm@yprime.com) 862-288-0329 °