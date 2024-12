Grünen-Chef wirft Scholz Mangel an Selbstkritik vor

BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Chef Felix Banaszak hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) einen fatalen Mangel an Selbstkritik in seiner Bundestagsrede zur Vertrauensfrage vorgeworfen. "Ich meine, wenn man nach drei Jahren es nicht mehr schafft, eine Regierung zusammenzuhalten und dann mit einem Selbstbewusstsein vors Plenum tritt, als hätte man alles richtig gemacht und als würde es nur darum gehen, genau das Gleiche weiterzumachen, dann sendet man doch das Signal an die Menschen in diesem Land: Wir haben nichts von dem verstanden und mitbekommen, was auch es an Kritik gab", sagte Banaszak in der Fernsehsendung "RTL Direkt". Die Grünen dagegen würden lieber zeigen, dass sie aus den Debatten der letzten Jahre gelernt hätten./and/DP/zb