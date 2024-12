OTS: Carl Zeiss AG / Gutes Gesamtergebnis und Umsatzwachstum der ZEISS Gruppe ...

Gutes Gesamtergebnis und Umsatzwachstum der ZEISS Gruppe (FOTO) Oberkochen (ots) - Der Umsatz der ZEISS Gruppe ist auf knapp 11 Milliarden Euro (10,894 Mrd. Euro) gestiegen (+8% ggü. Vorjahr) - EBIT 1.444 Millionen Euro (Vorjahr: 1.686 Mio. Euro, EBIT-Rendite 13%). Entwicklung in den Sparten uneinheitlich. Hohe Aufwendungen für F&E in Höhe von 15 % des Umsatzes, über 46.000 Mitarbeitende weltweit. - Zunehmend herausforderndes Marktumfeld für die Direct-to-Market-Sparten - Starkes Wachstum in der Sparte Semiconductor Manufacturing Technology - Ausblick erfordert Stärkung der Resilienzmaßnahmen ZEISS blickt auf ein insgesamt erfolgreiches Geschäftsjahr 2023/24 zurück. Der Umsatz des Unternehmens stieg auf 10,894 Milliarden Euro (Vorjahr: 10,108 Mrd. Euro, +8%). Das erwirtschaftete Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) beträgt 1.444 Millionen Euro (Vorjahr: 1.686 Mio. Euro) bei einer EBIT-Rendite von 13%. Zu dem Wachstum trugen alle vier Sparten der ZEISS Gruppe bei. Die Herausforderungen aufgrund geopolitischer Spannungen und der aktuell schwächeren globalen Wirtschaftslage haben jedoch zugenommen und wirkten sich unterschiedlich stark auf die Sparten aus. "Wir beenden das Geschäftsjahr 2023/24 in Summe mit einem guten Ergebnis und Umsatzwachstum. Zugleich konnten sich nicht alle Bereiche von den aktuellen Entwicklungen auf den globalen Märkten abkoppeln", sagt Dr. Karl Lamprecht, Vorstandsvorsitzender von ZEISS. "Unser Erfolg basiert auf unserer enormen Innovationsstärke. Damit das so bleibt, haben wir 15 Prozent des Umsatzes - und damit mehr denn je - für Forschung und Entwicklung aufgewandt und investieren zusätzlich in den zielgerichteten Aufbau von Mitarbeitenden und Infrastruktur." Entwicklung der Sparten Umsatz (in Millionen Euro) 2023/24 2022/23 Veränderung (währungsbereinigt) Semiconductor Manufacturing Technology 4.122 3.555 16% (16%) Industrial Quality & Research 2.369 2.295 3% (5%) Medical Technology* 2.611 2.504 4% (7%) Consumer Markets 1.666 1.624 3% (4%) * Nicht identisch mit der Carl Zeiss Meditec Gruppe Pressekontakt: ZEISS Gruppe Jörg Nitschke, Leiter Corporate Brand, Communications and Public Affairs Tel.: +49 7364 20-3242 E-Mail: mailto:joerg.nitschke@zeiss.com http://www.zeiss.de/newsroom Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69120/5932445 OTS: Carl Zeiss AG