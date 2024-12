Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zur Deutschen Bahn

BERLIN (dpa-AFX) - Die "Berliner Morgenpost" zur Deutschen Bahn:

"Touristen und Geschäftsleute haben lange darauf gewartet: Ab sofort verbindet ein direktes ICE-Zugpaar im Tagesverkehr Berlin mit Paris. Jetzt müssen die beiden Staatsbahnen aber auch halten, was sie versprechen. Zwischen Berlin und Paris gibt es jede Menge Flugverbindungen. Und das Flugzeug ist im Zweifel nicht nur schneller, sondern auch günstiger als die Eisenbahn. Aber acht Stunden im ICE können angenehm sein, wenn Internet, Toiletten, Klimaanlage und die Kaffeemaschine im Bordbistro funktionieren. Doch in dem Zustand, in dem die Deutsche Bahn ist, muss man mit dem Schlimmsten rechnen. Aus acht Stunden Fahrt können erfahrungsgemäß schnell neun oder zehn bei lausigem Komfort werden. In Deutschland ist die Bahninfrastruktur marode, da nützen auch der schönste Fahrplan nichts. Wenn es schlecht läuft, schlägt die Freude vieler Kunden über die neue Direktverbindung schon bald in Enttäuschung um. Es wäre nicht das erste Mal."/yyzz/DP/men