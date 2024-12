TAGESVORSCHAU: Termine am 17. Dezember 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 17. Dezember 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Givaudan, FY Pre-close Roundtable Call 07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Jahreszahlen 2023/24 (10.00 Pk) 14:00 GBR: GlaxoSmithKline, Meet the management: Early pipeline Call 16:00 USA: Agilent Technologies, Analyst and Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 10/24 09:00 CHE: Seco: Konjunkturprognosen vom Winter 09:00 CHE: KOF Konjunkturprognose Winter 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 12/24 10:00 ITA: Handelsbilanz 10/24 11:00 DEU: ZEW-Index 12/24 11:00 EUR: Handelsbilanz 10/24 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 11/24 15:15 USA: Industrieproduktion/Kapazitätsauslastung11/24 16:00 USA: Lagerbestände 10/24 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 12/24 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Vorstände von CDU und CSU beschließen das gemeinsame Wahlprogramm der Union + 11.30 Pk CDU-Vorsitzender Friedrich Merz und CSU-Vorsitzender in Bayern, Markus Söder zu Vorstellung des gemeinsamen Wahlprogramms 11:00 DEU: Hybrid-Pk EZB-Bankenaufsicht zum Stand der Kapitalanforderungen für Banken («SREP») Mit der Chefin der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), Claudia Buch, und dem Vize-Chef der EZB-Bankenaufsicht, Frank Elderson. BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel BEL: Treffen der EU-Ministerinnen und -minister für Umwelt, Brüssel EST: Gipfeltreffen der Joint Expeditionary Force (JEF) (bis 17.12.24) USA: US-Wahlleute geben nach der Präsidentenwahl offiziell ihre Stimmen ab

