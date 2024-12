Aktien Frankfurt Eröffnung: Wenig Bewegung vor Fed-Sitzung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der Sitzung der US-Notenbank an diesem Mittwoch dürfte sich am deutschen Aktienmarkt nicht allzu viel tun. Nach zuletzt drei Börsentagen in Folge mit leichten Verlusten für den Dax notierte der deutsche Leitindex kurz nach der Xetra-Eröffnung mit plus 0,16 Prozent auf 20.2379 Punkten.

Als ausgemacht gilt, dass die Fed den Leitzins um weitere 25 Basispunkte senkt. Die jüngsten Konjunkturdaten aus den USA hätten ein uneinheitliches Bild gezeichnet, schrieb Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Dennoch bleibe für die Fed heute die Option einer Zinssenkung, garniert mit einem vorsichtigen Ausblick auf ein Jahr 2025, in dem es nur sehr wenige oder gar keine weiteren Leitzinssenkungen geben könnte.

Der MDax stand zur Wochenmitte im frühen Handel 0,12 Prozent höher bei 26.971 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um rund 0,2 Prozent zu./ajx/stk