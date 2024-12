EQS-News: Kapitalerhöhung der Amprion GmbH in Höhe von 850 Millionen Euro erfolgreich vollzogen

EQS-News: Amprion GmbH / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Dortmund, Mittwoch, 18. Dezember 2024

Kapitalerhöhung der Amprion GmbH in Höhe von 850 Millionen Euro erfolgreich vollzogen

Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion GmbH („Amprion“) hat wie geplant zusätzliches Eigenkapital in Höhe von 850 Millionen Euro von seinen bestehenden Anteilseignern erhalten.

Alle bestehenden Gesellschafter beteiligten sich quotal entsprechend ihrer Beteiligung an dieser Kapitalmaßnahme.

Die zugeführten Eigenmittel stärken planmäßig die solide Finanzierung von Amprion, dienen der Umsetzung der stark wachsenden Investitionen in das Stromnetz und entsprechen den Langfristplanungen des Übertragungsnetzbetreibers.

Zur Umsetzung der Energiewende in Deutschland verfolgt Amprion ein ambitioniertes Investitionsprogramm. Zentrale Voraussetzungen für dieses Wachstum sind eine Weiterentwicklung des Regulierungsrahmens sowie eine marktgerechte Kapitalverzinsung in den kommenden Jahren.

„Die reibungslose und bereits seit längerem geplante Eigenkapitalerhöhung beweist einmal mehr das über Jahre gewachsene Vertrauen unserer langjährigen Gesellschafter in Amprion und in unseren Businessplan“, sagt Peter Rüth, CFO von Amprion. „Die Eigenkapitalzuführungen entsprechen unserer gemeinsamen langfristigen Verabredung und ermöglichen es uns, unsere ambitionierten Investitionspläne zum Ausbau des Übertragungsnetzes weiter voranzutreiben. Wir sind im engen Austausch mit der Regulierungsbehörde, um die Voraussetzungen zu schaffen, damit wir auch zukünftig im internationalen Wettbewerb um Kapital bestehen können.“

Kontakt für Investoren:

Patrick Wang

Leiter Investor Relations

T: +49 231 5849-12297

ir@amprion.net

www.amprion.net

Amprion verbindet

Die Amprion GmbH ist einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland. Unser 11.000 Kilometer langes Höchstspannungsnetz transportiert Strom in einem Gebiet von der Nordsee bis zu den Alpen. Dort wird ein Drittel der Wirtschaftsleistung Deutschlands erzeugt. Unsere Leitungen sind Lebensadern der Gesellschaft: Sie sichern Arbeitsplätze und Lebensqualität von 29 Millionen Menschen. Wir halten das Netz stabil und sicher – und bereiten den Weg für ein klimaneutrales Energiesystem, indem wir unser Netz ausbauen. Rund 2.700 Beschäftigte in Dortmund und an mehr als 30 weiteren Standorten tragen dazu bei, dass die Lichter immer leuchten. Zudem übernehmen wir übergreifende Aufgaben für die Verbundnetze in Deutschland und Europa.

