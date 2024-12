dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kursverluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Die Zinsprognosen der US-Notenbank Fed vom Vorabend dürften die Jahresendrally am deutschen Aktienmarkt beenden. Der Dax , dem in der laufenden Börsenwoche bereits die Luft ausgegangen war, wird am Donnerstagmorgen mit Verlusten erwartet. Der Broker IG indizierte den Leitindex mit 19.995 Punkten um mehr als ein Prozent tiefer - und wieder unterhalb von 20.000 Zählern. Die US-Notenbank Federal Reserve senkte wie erwartet zum dritten Mal in Folge ihren Leitzins - sagte aber für das kommende Jahr wegen der hartnäckig erhöhten Inflation weniger Zinssenkungen als bisher voraus. Das hatte an der Wall Street und vor allem an der Technologiebörse Nasdaq die Kurse stark belastet. Der Dow Jones Industrial erlebte den zehnten Verlusttag in Folge.

USA: - KRÄFTIGE KURSVERLUSTE - Der Zinsausblick der US-Notenbank Fed auf 2025 hat die New Yorker Börsen am Mittwoch unter Druck gesetzt. Der Leitzins wurde zwar erwartungsgemäß um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Doch die Notenbanker senkte ihre Erwartungen an weitere Zinssenkungen deutlich. Die Entscheider der Fed rechnen für 2025 im Mittel mit einem Leitzins von 3,9 Prozent - im September waren es noch 3,4 Prozent. Das deutet auf zwei kleine Zinssenkungen statt, wie bisher angenommen, vier im Jahr 2025 hin. Der Aktienmarkt geriet nach den jüngsten Rekorden vor diesem Hintergrund deutlich unter Druck. Nachdem der Dow Jones Industrial über weite Strecken moderat in der Gewinnzone lag, drückten ihn die Aussagen der Fed mit 2,58 Prozent ins Minus auf 42.326,87 Punkte.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag überwiegend nachgegeben. Gegen den allgemeinen Trend legte der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten im späten Handel um rund 0,2 Prozent zu. Der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong büßte hingegen 0,7 Prozent ein und in Japan gab der Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende um 0,6 Prozent nach. Der Zinsausblick der US-Notenbank auf das kommende Jahr dämpfte auch dort die Stimmung.

DAX 20242,57 -0,02% XDAX 19989,13 -1,26% EuroSTOXX 50 4957,28 0,30% Stoxx50 4390,87 0,09% DJIA 42326,87 -2,58% S&P 500 5872,16 -2,95% NASDAQ 100 21209,31 -3,60%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 133,94 -0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0378 0,12% USD/Yen 155,33 0,41% Euro/Yen 161,19 0,53%

BITCOIN:

Bitcoin 101.260 1,11% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 72,95 -0,44 USD WTI 70,19 -0,39 USD

/jha/