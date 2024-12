EQS-News: Traum-Ferienwohnungen startet ein zeitlich begrenztes Weihnachtsangebot von 129 € für Neu- + Top-Inserat-Paket

EQS-News: Traum-Ferienwohnungen / Schlagwort(e): Sonstiges

Berlin, Deutschland – Dezember 19, 2024 – Traum-Ferienwohnungen, eine der führenden Plattformen der deutschen Ferienvermietungsbranche, hat ein exklusives Weihnachtsangebot für Hausbesitzer angekündigt: die Möglichkeit, ihre Unterkünfte mit einem Neues Inserat + Top-Inserat-Paket für nur 129 € anzubieten. Dies entspricht einem Nachlass von 69% auf den Standardpreis von 413 €.

Dieses Sonderangebot kombiniert die Vorteile eines neuen Inserats mit der zusätzlichen Sichtbarkeit eines Top-Inserats. Mit diesem Paket können Hausbesitzer ihre Ferienunterkünfte noch prominenter präsentieren, wodurch eine maximale Sichtbarkeit für Urlaubsgäste gewährleistet und die Wahrscheinlichkeit von Buchungsanfragen deutlich erhöht wird.

Diese Initiative ist Teil der Bemühungen von Traum-Ferienwohnungen, Hausbesitzern zugängliche Möglichkeiten zu bieten, mit einem wachsenden Publikum von Reisenden in Kontakt zu treten. Mit über 3 Millionen monatlichen Besuchern und einem Anstieg der Anfragen um 15 % im Vergleich zum Vorjahr positioniert sich die Plattform weiterhin als bevorzugte Wahl für Ferienunterkünfte in Deutschland.

„Unser Weihnachtsangebot zielt darauf ab, Hausbesitzer zu ermutigen, das Beste aus der Hochsaison zu machen. Diese Initiative senkt nicht nur ihre Investitionskosten, sondern bindet sie auch in eine Plattform ein, die für ihren branchenführenden Vertrieb und ihr Benutzererlebnis bekannt ist. Wir sind weiterhin bestrebt, Tools und Dienstleistungen anzubieten, die Hausbesitzern helfen, bessere Ergebnisse zu erzielen, und Urlaubsgästen mehr Erlebnisse für ihr nächstes Abenteuer zu bieten“, sagte Gautam Swaroop, CEO von OYO Vacation Homes (Muttergesellschaft von Traum-Ferienwohnungen).

Das Weihnachtsangebot im Wert von 129 € ist eine kostengünstige Möglichkeit für Hausbesitzer, auf einer der führenden Plattformen für Ferienvermietungen in Deutschland sichtbar zu werden. Durch den Beitritt zu Traum-Ferienwohnungen profitieren Hausbesitzer von folgenden Vorteilen:

Kostenersparnis: Der ermäßigte Preis bietet eine Ersparnis von 284 € (69 % Rabatt im Vergleich zum Standardpreis).

Umfassende Sichtbarkeit: Da 98 % des Traffics von deutschen Reisenden stammt, können Inserate eine gezielte Zielgruppe ansprechen und maximale Sichtbarkeit erzielen.

Vollständige Gewinnthesaurierung: Traum-Ferienwohnungen erhebt keine Provision, sodass Hausbesitzer 100 % ihrer Mieteinnahmen behalten können.

Effektive Management-Werkzeuge: Funktionen wie das Inventory-Sync-up-Tool erleichtern die plattformübergreifende Verwaltung von Buchungen, Preisen und Verfügbarkeiten.

Längere Buchungen, höhere Einnahmen: Mit einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 5–6 Tagen profitieren Hausbesitzer von längeren Buchungen und einem höheren Umsatzpotenzial.

Traum-Ferienwohnungen ist mit über 129.000 Ferienunterkünften eine der größten Ferienvermietungsplattformen in Deutschland, die jeden Monat von Millionen von Urlaubsgästen genutzt wird. Das Abonnement-Modell von Traum-Ferienwohnungen ermöglicht es Hausbesitzern, ihre vollen Einnahmen zu behalten und dabei von Transparenz bei Preisgestaltung und Dienstleistungen zu profitieren. Der Fokus liegt darauf, Reisende direkt mit Hausbesitzern zu verbinden und einen unkomplizierten Buchungsprozess zu fördern.

Dieses zeitlich begrenzte Angebot soll Hausbesitzer in ein hochfrequentiertes Ökosystem einbinden, das maximale Sichtbarkeit, umfassende Kontrolle der Inserate und eine gesteigerte Rentabilität bietet.

Seitdem Traum-Ferienwohnungen 2019 Teil von OYO Vacation Homes wurde, hat das Unternehmen sein Netzwerk in ganz Europa und darüber hinaus ausgebaut und arbeitet mit bekannten Marken wie Belvilla by OYO, DanCenter und Direct Booker zusammen.

Hausbesitzer, die an diesem Angebot interessiert sind, können sich auf Traum-Ferienwohnungen oder über die App der Plattform anmelden.

Über Traum-Ferienwohnungen

Traum-Ferienwohnungen wurde 2001 gegründet und ist eine Online-Vermietungsplattform mit über 129.000 Ferienunterkünften in ihrem Portfolio in Europa und darüber hinaus. Das Abonnement-Modell sorgt für mehr Transparenz und ermöglicht es Hausbesitzern, direkt mit Gästen in Kontakt zu treten und eine für beide Seiten vorteilhafte Vereinbarung zu treffen. Neben klassischen Wohnungen und Häusern umfasst das Portfolio auch einzigartige Ferienunterkünfte wie Baumhäuser, Hausboote, Windmühlen und Schlösser.

Seit Mai 2019 ist Traum-Ferienwohnungen Teil von OYO Vacation Homes, einem der führenden Ferienvermieter in Europa. Als Teil von OYO Vacation Homes arbeitet Traum-Ferienwohnungen eng mit Marken wie DanCenter, Belvilla by OYO und Direct Booker zusammen.

Weitere Informationen über Traum-Ferienwohnungen und das Weihnachtsangebot finden Sie unter:

https://www.traum-ferienwohnungen.de/ oder laden Sie die App herunter.

