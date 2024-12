GNW-News: Biobasierter Kunststoff: Wegbereiter für die Erreichung der Ziele der EU-Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle

^BRÜSSEL, Dec. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- European Bioplastics (EUBP) begrüßt

die Verabschiedung der ambitionierten EU-Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR). Die Verabschiedung durch den Rat am 16. Dezember ist der letzte Schritt im Mitentscheidungsverfahren vor ihrem Inkrafttreten. Die PPWR legt den Schwerpunkt insbesondere auf nachhaltige Verpackungslösungen, wobei biobasierte Kunststoffe eine Schlüsselrolle bei der Verwirklichung der EU- Ziele in Bezug auf Kreislaufwirtschaft und Klimaneutralität spielen. ?Biobasierte Kunststoffe werden eine entscheidende Rolle bei der Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Materialien spielen und gleichzeitig die Treibhausgasemissionen während ihres Lebenszyklus reduzieren, indem sie den während des Pflanzenwachstums aufgenommenen Kohlenstoff nutzen", so Hasso von Pogrell, Managing Director von EUBP. Ihre Integration in Verpackungslösungen steht im Einklang mit den übergreifenden Zielen der EU, die Kreislauffähigkeit von Verpackungen zu erhöhen und die Umweltauswirkungen zu minimieren, während gleichzeitig die für Verpackungen erforderliche Leistung und Funktionalität erhalten bleibt. ?Biobasierte Kunststoffe sind nicht nur eine Alternative, sondern ein notwendiger Bestandteil des Übergangs der EU zu nachhaltigen Verpackungssystemen. Sie verringern die Abhängigkeit von fossilen Ressourcen und bieten echte Lösungen, um die Ziele der Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle zu erreichen. Biobasierte Kunststoffe können nahtlos in bestehende Recyclingströme integriert werden und unterstützen die Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft für Verpackungen", erklärt von Pogrell. Kompostierbare Verpackungslösungen, die nach europäischen Normen (z. B. EN 13432) zertifiziert sind, bieten einzigartige Vorteile für bestimmte Anwendungsbereiche wie Lebensmittelverpackungen, wo sie das Management organischer Abfälle verbessern und die Verunreinigung in Recyclingströmen verringern. Es bleibt den einzelnen Mitgliedstaaten überlassen zu entscheiden, ob neben den obligatorischen auch andere Verpackungen kompostierbar sein sollen, sofern sie der Verpflichtung nachkommen, in ihrem Land eine getrennte Sammlung von Bioabfällen einzurichten und eine Infrastruktur für die Kompostierung zu schaffen. ?Kompostierbare Verpackungen sind daher in gewisser Weise eine Geisel der Bereitschaft der Mitgliedstaaten, die Abfallrahmenrichtlinie ordnungsgemäß umzusetzen, insbesondere die Verpflichtung zur getrennten Sammlung von Bioabfällen und zum Aufbau einer geeigneten Infrastruktur für das Recycling. Angesichts der sehr unterschiedlichen und unzureichenden Abfallbewirtschaftung auf EU-Ebene werden Investitionen und Anreize zur Förderung von Innovation, Bildung und Aufbau von Infrastrukturen entscheidend sein, um die Herausforderungen zu bewältigen und die Einführung kompostierbarer Lösungen zu beschleunigen", schlussfolgert von Pogrell. EUBP setzt sich dafür ein, nachhaltige Verpackungslösungen durch die Entwicklung und Förderung biobasierter, biologisch abbaubarer und kompostierbarer Materialien voranzutreiben, und plant, einen Beitrag zu den nächsten Schritten der PPWR zu leisten, insbesondere bei der Ausarbeitung der Sekundärrechtsakte. Pressekontakt Hasso von Pogrell, Managing Director press@european-bioplastics.org °