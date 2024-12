GNW-News: CrudeVault startet Blockchain-Plattform zur Revolutionierung des Ölhandels

^NEW YORK, Dec. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der globale Ölhandelsmarkt erlebt

einen tiefgreifenden Wandel mit der Einführung von CrudeVault, einer blockchainbasierten Plattform, die darauf abzielt, Transparenz, Effizienz und Sicherheit in der Branche neu zu definieren. Durch die Integration von Smart Contracts, Echtzeit-Marktanpassungen und einem einzigartigen Proof-of-Storage- Mechanismus setzt CrudeVault einen neuen Maßstab für digitale Innovation im Ölhandel. Der traditionelle Ölhandel war lange Zeit mit Herausforderungen wie undurchsichtigen Prozessen, hohen Transaktionskosten und ungleichem Zugang zu Marktinformationen konfrontiert. Diese Ineffizienzen haben die Betriebskosten erhöht und die Fairness des Marktes beeinträchtigt. CrudeVault begegnet diesen Problemen durch den Einsatz von Blockchain-Technologie, um eine dezentrale, automatisierte und transparente Handelsumgebung zu schaffen. Jede Transaktion wird sicher auf einem unveränderlichen öffentlichen Ledger aufgezeichnet, was Zuverlässigkeit und Authentizität gewährleistet und die Notwendigkeit von Zwischenhändlern eliminiert. Ein zentrales Merkmal von CrudeVault ist sein verteiltes Proof-of-Storage- System, das die Herkunft und Lagerdetails jedes Barrel-Öls nachverfolgt und überprüft. Dies sorgt für Transparenz und Rückverfolgbarkeit der Ölreserven und ermöglicht es den Nutzern, die Lagerbestände in Echtzeit zu überwachen. Durch die Unveränderlichkeit der Blockchain baut CrudeVault Vertrauen unter den Marktteilnehmern auf, indem es sicherstellt, dass Transaktionen manipulationssicher und frei von Eingriffen Dritter sind. Um sich an Marktdynamiken anzupassen, integriert CrudeVault einen Echtzeit- Marktanpassungsmechanismus. Diese Funktion passt Handelsparameter automatisch an Schwankungen von Angebot und Nachfrage an und gewährleistet so reibungslose Abläufe und stabile Preise. Unabhängig von Preisvolatilitäten oder Veränderungen der Ressourcenverfügbarkeit optimiert die Plattform die Ressourcenallokation, um das Marktgleichgewicht aufrechtzuerhalten. Das Token-System von CrudeVault unterstützt das gesamte Ökosystem. Die nativen CDVT-Token der Plattform werden für Transaktionszahlungen verwendet und können durch die Teilnahme an Plattformaktivitäten, das Einbringen von Handelsstrategien oder das Anbieten von Investment-Insights verdient werden. Die transparente Zuweisung der Token auf Förderpools für Entwicklung, Gemeinschaftswachstum und Ökosystembelohnungen sorgt für ein nachhaltiges Plattformwachstum. Mit seinem innovativen Einsatz von Blockchain-Technologie strebt CrudeVault an, ein globaler Marktführer im Ölhandel zu werden und eine sichere, effiziente und transparente Lösung für den sich wandelnden Energiemarkt bereitzustellen. °