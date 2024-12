GNW-News: PipelineX unterstützt die digitale Transformation der Ölindustrie und fördert den Einsatz von Blockchain-Technologie im Öltransport

^NEW YORK, Dec. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- In den letzten Jahren durchläuft die

globale Energiebranche eine beispiellose digitale Transformation, bei der Blockchain-Technologie als wichtiger Treiber in verschiedenen Industrien enormes Potenzial zeigt. In der Ölindustrie, insbesondere im Bereich des Öltransports, stellen Herausforderungen wie Informationsasymmetrie, geringe Transaktionseffizienz und Sicherheitsrisiken zentrale Hindernisse für die Weiterentwicklung dar. PipelineX, eine innovative Plattform auf Blockchain- Basis, nutzt ihre einzigartigen technologischen Vorteile, um die Ölindustrie in eine transparentere, effizientere und intelligentere Zukunft zu führen. Erhöhte Transparenz: Datenmanipulation durch Blockchain-Technologie verhindern Im Öltransport ist die Transparenz der Informationen seit Langem ein drängendes Problem. Traditionelle Transportsysteme basieren oft auf zentralisierten Datenspeicherungsmodellen, was zu Verzögerungen und mangelnder Transparenz bei der Informationsübermittlung führt und sogar das Risiko von Datenmanipulation birgt. PipelineX nutzt Blockchain-Technologie, um alle Transportdaten in Echtzeit aufzuzeichnen und unveränderlich zu machen. So können sämtliche Transaktionen und die Bewegungen jeder einzelnen Öllieferung eindeutig auf der Blockchain zurückverfolgt und überprüft werden. Die dezentrale Struktur der Blockchain stellt sicher, dass Informationen für alle Beteiligten transparent einsehbar sind und nicht autorisierte Änderungen sofort erkannt und verhindert werden. Dieses Transparenzsystem erhöht nicht nur das Vertrauen in den Öltransport, sondern steigert auch die Effizienz der Prozesse. Arbeitsintensive manuelle Überprüfungen werden durch Smart Contracts ersetzt, die Abläufe automatisieren und menschliche Fehler vermeiden. Dadurch sparen Unternehmen Zeit und senken gleichzeitig ihre Kosten. Effizienzsteigerung: Blockchain treibt intelligente Transporte voran Der traditionelle Öltransportprozess umfasst zahlreiche Beteiligte, wobei die Datenübertragung oft komplex und zeitverzögert ist, was zu erheblichen Effizienzproblemen führt. PipelineX setzt auf Blockchain-Technologie und nutzt Smart Contracts sowie automatisierte Protokolle, um Transportprozesse zu automatisieren und zu optimieren. Dadurch wird die Effizienz des Öltransports erheblich gesteigert. Die Smart Contracts der Blockchain können vorab festgelegte Regeln während des Transports automatisch ausführen, wie etwa die Überprüfung des Transportstatus, die Zahlungsfreigabe oder die Übergabe von Waren. Diese Automatisierung verkürzt nicht nur die Transaktionszyklen, sondern reduziert auch menschliche Fehler und senkt die Betriebskosten. Durch erhöhte Transparenz und Effizienz bietet PipelineX den Marktteilnehmern eine sicherere und leistungsstärkere Plattform für Transaktionen. Gleichzeitig bringt die Plattform globale Öltransporte auf ein neues Niveau, indem sie intelligente und effiziente Lösungen bereitstellt. °