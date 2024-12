dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 20.12.2024 - 17.00 Uhr

USA: Konsumausgaben und Einkommen steigen weniger als erwartet

WASHINGTON - In den USA sind die Konsumausgaben im November weniger gestiegen als erwartet. Zum Vormonat erhöhten sie sich um 0,4 Prozent, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,5 Prozent erwartet. Im Vormonat hatten die Konsumausgaben um revidiert 0,3 Prozent zugelegt.

USA: Michigan-Konsumklima verbessert sich den fünften Monat in Folge

MICHIGAN - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Dezember den 5. Monat in Folge aufgehellt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg zum Vormonat um 2,2 Punkte auf 74,0 Punkte, wie die Universität am Freitag nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde eine erste Schätzung bestätigt. Allerdings hatten Volkswirte mit einer Aufwärtsrevision auf 74,2 Prozent gerechnet.

ROUNDUP 2/Durchbruch: EU und Schweiz wollen Partnerschaft stärken

BERN - Die Europäische Union und die Schweiz wollen ihre Partnerschaft dauerhaft festigen. Jahrelange Verhandlungen zwischen Bern und Brüssel über eine Aktualisierung bestehender Kooperationsabkommen und mögliche neue Abkommen wurden zur Zufriedenheit beider Seiten abgeschlossen, wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die Schweizer Präsidentin Viola Amherd in Bern sagten.

Ifo: Geschäftsklima im Einzelhandel schlechter

MÜNCHEN - Das Ifo-Geschäftsklima im Einzelhandel ist im laufenden Weihnachtsgeschäft auf minus 23,0 Punkte gesunken, nach minus 22,2 Punkten im November. Die Einzelhändler beurteilen ihre aktuelle Lage etwas schlechter als im Vormonat. Auch ihre Geschäftserwartungen für das kommende halbe Jahr gingen etwas zurück. 2025 bleibe das gesamtwirtschaftliche Umfeld voraussichtlich schwierig, sagt Ifo-Experte Patrick Höppner. Steigende Einkommen könnten positive Impulse geben, aber wirtschaftspolitische Unsicherheit belaste die Händler und Verbraucher.

Bundesrat gibt grünes Licht: Steuerentlastungen und Kindergeld-Plus ab Januar

BERLIN - Zum 1. Januar steigt das Kindergeld um fünf Euro und die kalte Progression bei der Einkommensteuer wird ausgeglichen. Der Bundesrat gab in Berlin grünes Licht für ein entsprechendes Gesetz aus dem Bundestag.

Inflation in Japan zieht wieder an

TOKIO - In Japan hat die Inflation im November wieder an Schwung gewonnen. Die Verbraucherpreise ohne Berücksichtigung der frischen Lebensmittel seien im Jahresvergleich um 2,7 Prozent gestiegen, wie die Regierung am Freitag in Tokio mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem etwas geringeren Anstieg gerechnet. Im September und im Oktober hatte sich dieses Inflationsmaß noch jeweils abgeschwächt.

Deutschland: Erzeugerpreise legen erstmals seit Juni 2023 wieder zu

WIESBADEN - In Deutschland sind die Preise auf Herstellerebene erstmals seit fast anderthalb Jahren wieder gestiegen. Im November legten die Erzeugerpreise im Jahresvergleich um 0,1 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Zuletzt hatte es den Angaben zufolge im Juni 2023 einen Anstieg gegenüber dem Vorjahresmonat gegeben. Analysten hatten im Schnitt für November einen weiteren Rückgang um 0,3 Prozent erwartet.

ROUNDUP: Wie der Arbeitsminister bedrohten Industrien helfen will

BERLIN - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will das Wegbrechen ganzer Industriezweige und den Verlust Tausender Jobs in Deutschland in der aktuellen Konjunkturkrise verhindern. "Es kann ja nicht sein, dass die Beschäftigten heute allein die Zeche zu zahlen haben für die Managementfehler von gestern", sagte Heil in einem dpa-Videointerview in Berlin. "Wer jetzt zuguckt, dass diese industrielle Basis verschwindet, der versündigt sich am Wohlstand der Zukunft dieses Landes."

