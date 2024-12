Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Wahlprogrammen

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Wahlprogrammen:

Für die umworbenen Bürger ist es nicht unbedingt verlockend, sich Zeile für Zeile durch die dicken Wahlprogramme zu arbeiten. Und vermutlich auch gar nicht nötig: Allein die Debatte der vergangenen Tage hat nämlich eines gezeigt: So viel Unterschied war selten im politischen Angebot und so viel Auswahl auch nicht. Und das ist eine ausgezeichnete Nachricht. Es ist nämlich nicht lange her, dass insbesondere zu Groko-Zeiten über das Verschwimmen der Kontraste zwischen den Parteien geklagt wurde. (.) "Die sind doch alle gleich", so das leise Gefühl und die immer lautere Kritik, auch wenn das in dieser Absolutheit natürlich nie gestimmt hat. Jetzt aber stehen die Konzepte klar gegeneinander, im Großen wie im Kleinen./yyzz/DP/mis