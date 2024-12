Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu EU-Gipfel

STURRGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu EU-Gipfel:

In der Europäischen Union wird der zweite Schritt vor dem ersten gemacht: Es geht jetzt vor allem darum, die Ukraine militärisch massiv zu unterstützen. Stattdessen diskutiert die EU, wie ein möglicher Waffenstillstand zwischen der Ukraine und Russland aussehen könnte. Seit Wochen befinden sich die Verteidiger im Osten angesichts des russischen Ansturms auf breiter Front in größter Not. Was die Ukraine braucht, sind weitere Flugabwehrsysteme, auch um die Angriffe auf die Infrastruktur abzufangen, mehr Munition und Winterhilfe für die Zivilbevölkerung./yyzz/DP/mis