Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Urteil im Fall Pelicot

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Urteil im Fall Pelicot:

Dank einer mutigen Frau bleibt die Erkenntnis, dass sexuelle Gewalt gegenüber Frauen kein Akt einiger weniger Monster ist. Sie ist alltäglich. Sie kommt in jedem gesellschaftlichen Milieu vor, in jedem Alter, in jeder Bildungsschicht. Sie ist mitten unter uns - oft, ohne dass wir es registrieren. Indem Gisèle Pelicot die Vergewaltigungen öffentlich machte, trat sie aus der Opferrolle heraus und schaffte ein Bewusstsein dafür, dass es die Täter sind, die sich schämen müssen. Ihr Handeln ist eine Handlungsaufforderung: Sie spricht Frauen Mut zu, die vergewaltigt wurden und sich nicht trauen, die Täter anzuzeigen. Sie hält der Gesellschaft aber auch den Spiegel vor und zeigt auf: Wer im Wissen um sexuelle Gewalt schweigt, wegschaut, toleriert, der macht sich mitschuldig.