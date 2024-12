Pressestimme: 'Volksstimme' zu Putins Raketenduell

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Putins Raketenduell:

Putin nähert sich nach einem Vierteljahrhundert seiner Herrschaft über das russische Reich in mancher Hinsicht dem Sowjetführer Nikita Chruschtschow an. Zwar hat aktuelle Kremlchef die beim KGB gelernte dreiste Irreführung schon immer im Repertoire gehabt, doch nimmt die Masche mit den Bluffs zunehmend skurrilere Züge an. Ganz wie bei Chruschtschow, der 1958 im Berlin-Ultimatum forderte, dass die Alliierten Westberlin verlassen sollten, aber sich nie getraut hätte, das durchzusetzen. Putins neuester Bluff ist die Oreschnik-Rakete, an deren Leistungsfähigkeit Militärexperten zweifeln. Der Kremlchef bietet nun den makaberen Wettbewerb zwischen russischer Rakete und westlicher Abwehr über Kiew an! Dieser Wahnsinn hat Methode: Bei Putins garantiert kriegsmüde werdendem Volk zwischen Woronesch und Wladiwostok soll sich der russische Nationalstolz beleben, wen sein Staatschef die USA, Deutschland und den gesamten Westen öffentlich vorführt./yyzz/DP/mis