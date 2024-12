WOCHENVORSCHAU: Termine bis 3. Januar 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 3. Januar 2025

---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 23. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Außenhandelspreise 11/24 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 10/24 08:00 GBR: BIP, Q3/24 (detailliert) 09:00 SPA: BIP, Q3/24 (detailliert) 14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 11/24 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 12/24 SONSTIGE TERMINE DEU: Dehoga zum Gastro-Jahr 2024 und Ausblick auf 2025 DEU: Nach dem Insolvenzantrag der Windhorst-Werften. FSG und Nobiskrug besucht Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die FSG + 13.00 Pressegespräch ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 24. DEZEMBER TERMINE KONJUNKTUR BEL: Verbraucherpreise 12/24 06:30 NLD: BIP Q3/24 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/24 (vorläufig) 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 11/24 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 12/24 HINWEIS "Heiligabend" Börsen in Frankfurt, Wien, Zürich, Rom geschlossen verkürzter Handel in Hongkong (05.00 Uhr MEZ), London (13.30 Uhr MEZ), Paris (14.05 Uhr MEZ) und New York (19.00 Uhr MEZ), US-Anleihenmarkt (20.00 Uhr MEZ) Börsen in Russland geöffnet ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 25. DEZEMBER TERMINE KONJUNKTUR 06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 10/24 (endgültig) 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 11/24 (endgültig) HINWEIS 1. Feiertag "Weihnachten" Börsen in Frankfurt, Amsterdam, Budapest, London, Madrid, Mailand, New York, Prag, Paris, Wien, Warschau und Zürich geschlossen Börsen in Russland, Japan und China geöffnet ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 26. DEZEMBER TERMINE KONJUNKTUR 06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 11/24 12:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 17:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche) HINWEIS 2. Feiertag "Weihnachten" Börsen in Frankfurt, London, Budapest, Hongkong, Madrid, Mailand, Prag, Rom, Wien, Warschau und Zürich geschlossen Börsen in New York, Japan, Südkorea und Russland geöffnet ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 27. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN DEU: Deutsche Börse, Außerplanmäßige ndexänderungen werden wirksam: DAX: rein: Fresenius Medical Care, raus: Covestro MDax: rein: Deutsche Wohnen, raus: Fresenius Medical Care SDax: rein: LPKF, raus: Deutsche Wohnen TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Arbeitslosenquote 11/24 00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 12/24 00:50 JPN: Industrieproduktion 11/24 (vorläufig) 00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 11/24 02:30 CHN: Industriegewinne 11/24 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 11/24 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 11/24 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gibt Entscheidung über die Auflösung des Deutschen Bundestages bekannt DEU: Kongress des Chaos Computer Clubs (CCC), Hamburg ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 30. DEZEMBER TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/24 (2. Veröffentlichung) 09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 12/24 09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/24 (vorläufig) 10:30 SVN: Verbraucherpreise 12/24 15:45 USA: MNI Chicago PMI 12/24 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 11/24 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 12/24 HINWEIS DEU: Deutsche Börse - verkürzter Handel bis 14.00 Uhr RUS: Feiertag, Börse geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 31. DEZEMBER TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/24 08:00 FIN: Handelsbilanz 10/24 (endgültig) 09:00 CHE: SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q3/24 10:00 ESP: Leistungsbilanz 10/24 12:00 PRT: Verbraucherpreise 12/24 (vorläufig) 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 10/24 HINWEIS "Silvester" Börsen in Frankfurt, Mailand, Prag, Rom, Tokio, Wien, Moskau und Zürich geschlossen verkürzter Handel in Budapest (12.00 Uhr MEZ), London, Warschau (13.30 Uhr MEZ), Paris und Amsterdam (14.05 Uhr MEZ) Börse in New York geöffnet, US-Anleihenmarkt (20.00 Uhr MEZ) ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 1. JANUAR HINWEIS Feiertag "Neujahr" - Börsen weltweit geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 2. JANUAR TERMINE KONJUNKTUR 02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/24 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Jährliche Arbeitsmarktstatistik (Schnellmeldung), Jahr 2024 09:15 ESP: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 12/24 09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/24 (2. Veröffentlichung) 09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Geldmenge M3 11/24 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/24 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/24 (2. Veröffentlichung) 12:00 PRT: Industrieproduktion 11/24 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/24 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 11/24 17:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche) HINWEIS CHE / JPN / RUS: Börsen geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 3. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN USA: Pkw-Absatz 12/24 TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zur monatlichen Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote) November 2024 09:00 CZS: BIP Q3/4 (endgültig) 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 12/24 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 12/24 10:00 POL: Verbraucherpreise 12/24 (vorläufig) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 12/24 HINWEIS JPN / RUS: Börsen geschlossen ----------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi