GNW-News: Lumi Global erwirbt Assembly Voting, um seine Führungsposition im Produktbereich zu stärken und die internationale Expansion zu beschleunigen

^LIPHOOK, Vereinigtes Königreich, Dec. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lumi Global,

ein weltweit führender Anbieter technologiebasierter Lösungen für Hauptversammlungen, Investor Relations und Mitgliederversammlungen, gibt stolz die Übernahme von Assembly Voting bekannt, einem Technologieunternehmen, das sich auf umfassende, überprüfbare, cloudbasierte Wahl- und Abstimmungslösungen über seine proprietäre Plattform Electa spezialisiert hat. Diese strategische Übernahme stärkt das Engagement von Lumi Global für Innovation und erweitert gleichzeitig seine Fähigkeiten über die Live-Meeting-Umgebung hinaus auf neue Marktchancen. Die wichtigsten Highlights der Übernahme 1. Ausbau des Produkt-Leaderships * Assembly Voting führt eine fortschrittliche End-to-End-Verifizierbarkeit in das Portfolio von Lumi ein und gewährleistet sichere, transparente und verifizierbare Wahl- und Abstimmungsprozesse für Kunden weltweit. * Lumi Global bietet schon seit Langem Lösungen für anonyme Abstimmungen an. Assembly Voting erweitert diese Möglichkeiten durch seine fortschrittlichen Funktionen und festigt die Position von Lumi Global als führender Anbieter von Konferenztechnologie und Wahlsystemen. 2. Stärkung des Produktportfolios * Die Electa-Plattform wurde speziell für geplante Wahlen und asynchrone Abstimmungen entwickelt und ergänzt die bestehenden Lösungen von Lumi Global für Live-Meetings und synchrone Abstimmungen. * Mit dem Fokus auf Überprüfbarkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit erweitert die Electa-Plattform die Fähigkeit von Lumi, Organisationen in jeder Phase ihrer Entscheidungsprozesse zu unterstützen, sowohl vor als auch während wichtiger Besprechungen. 3. Förderung der internationalen Expansion * Diese Übernahme etabliert die Präsenz von Lumi Global in Dänemark und Spanien und eröffnet neue Möglichkeiten in diesen strategisch wichtigen Märkten. * Lumi Global ist strategisch positioniert, um die Electa-Plattform in seinen Schlüsselmärkten in Nordamerika, EMEA und APAC einzusetzen. 4. Innovation durch Expertise * Die Einbindung des erfahrenen Entwicklungsteams von Assembly Voting bereichert die Innovationspipeline von Lumi Global und eröffnet neue Möglichkeiten für Zusammenarbeit und Wachstum. * Die Exzellenz der Electa-Plattform wird durch eine unabhängige Studie des Karlsruhe Institute of Technology (KIT) bestätigt, in der sie unter 82 analysierten Tools zu den weltweit besten elektronischen Wahlsystemen zählt. Die Forschungsgruppe SECUSO (Security, Usability, Society) von KIT, die für ihre Arbeit im Bereich Cybersicherheit und Benutzerfreundlichkeit bekannt ist, hat Electas starken Fokus auf diesen Gebieten hervorgehoben und damit die Glaubwürdigkeit und Führungsrolle des Unternehmens in diesem Bereich gestärkt. Die vollständige Studie finden Sie hier (https://inria.hal.science/hal-04686386v1). Leadership-Perspektiven ?Diese Übernahme ist ein mutiger Schritt nach vorne für Lumi Global, da wir unsere Produktkapazitäten über den Tag des Meetings hinaus auf den breiteren Markt für Wahlen ausdehnen", so Richard Taylor, CEO von Lumi Global. ?Die Integration der innovativen Technologien von Assembly Voting in die globale Plattform von Lumi wird neue Möglichkeiten eröffnen und sicherstellen, dass wir bei technologiebasierten Lösungen für Versammlungen, Wahlen und Abstimmungen bei Jahreshauptversammlungen, Investor Relations und Mitgliederorganisationen weltweit weiterhin an vorderster Front stehen." ?Wir freuen uns sehr, Lumi Global beizutreten, einem Unternehmen, dessen Vision und innovativer Ansatz perfekt mit unseren übereinstimmen", so Jacob Gyldenkaerne dazu, CEO von Assembly Voting. ?Diese Partnerschaft erweitert nicht nur die Reichweite unserer Technologie, sondern verbessert auch unsere Fähigkeit, einer noch vielfältigeren, globalen Kundenbasis mit durchgängigen, überprüfbaren Wahllösungen zu dienen." Unterstützung der strategischen Ziele von Lumi Global Die Übernahme von Assembly Voting durch Lumi Global unterstreicht das Engagement des Unternehmens, die Sitzungen und Wahlen zu unterstützen, die für fundierte Entscheidungen weltweit von Bedeutung sind. Da Live-Treffen und Hauptversammlungen zunehmend in digitale Formate übergehen, haben sich auch Wahlen von traditionellen Papierwahlzetteln zu sichereren und zuverlässigeren digitalen Plattformen weiterentwickelt. Diese digitale Transformation schafft die Möglichkeit einer einheitlichen Plattform, die beide Bedürfnisse nahtlos bedient. Die Kunden von Lumi Global suchen zunehmend nach einer umfassenden Lösung, die diese Integration bietet. Über Lumi Global Lumi Global unterstützt die Sitzungen und Wahlen, die für die wichtigsten Entscheidungen der Welt von Bedeutung sind, und sorgt für ein nahtloses, ansprechendes Erlebnis für Teilnehmer vor Ort und online. Die innovative Technologie und die einzigartige globale Präsenz von Lumi Global ermöglichen fundierte Entscheidungen bei Jahresversammlungen, Wahlen, Mitgliederversammlungen, Legislativsitzungen, IR-Sitzungen und Gewinnaufrufen. Seit über 30 Jahren treibt Lumi Innovationen in der Branche voran und entwickelt gemeinsam mit Kunden Lösungen, um Komplexes zu vereinfachen und stressfreie, reibungslose Meetings zu ermöglichen, die Verantwortlichkeit und sinnvolles Engagement fördern. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Sylvie Harton Chief Business Strategy Officer sylvie.harton@lumiglobal.com (mailto:sylvie.harton@lumiglobal.com) Ein Video zu dieser Ankündigung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8b52aaa2-db1a-4f84-b5a9- de6d0e1e94b3 °