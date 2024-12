Berichte über Zwangsräumung von Krankenhaus im Gazastreifen

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Die israelische Armee hat nach Medienberichten die Zwangsräumung eines Krankenhauses im umkämpften Norden des Gazastreifens angeordnet. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete, Patienten müssten das Indonesische Krankenhaus in Beit Lahia verlassen. Israelische Streitkräfte belagerten die Klinik demnach. Ein israelischer Armeesprecher sagte, man prüfe die Berichte. Nach Angaben von Wafa kam es zu Angriffen in der Nähe des Krankenhauses.

Seit Beginn des Gaza-Krieges vor eineinhalb Jahren ist es auch in und um Krankenhäuser in dem Küstenstreifen immer wieder zu Kampfhandlungen gekommen. Nach UN-Angaben wurden Kliniken wiederholt massiv angegriffen. Israel wirft der islamistischen Terrororganisation Hamas vor, Krankenhäuser und andere zivile Einrichtungen gezielt zu missbrauchen.

Auslöser des Gaza-Kriegs war das Hamas-Massker am 7. Oktober vergangenen Jahres mit 1.200 Toten und 250 Verschleppten. Israel will die Hamas deshalb vernichten. In dem Küstenstreifen mit mehr als zwei Millionen Einwohnern wurden nach palästinensischen Angaben seitdem mehr als 45.300 Menschen getötet./le/DP/he