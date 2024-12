GNW-News: SmartMatrix stellt KI- und Blockchain-Plattform vor, um medizinische Datensicherheit zu gewährleisten und intelligente medizinische Analysen voranzutreiben

^NEW YORK, Dec. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit dem schnellen Wachstum von

Gesundheitsdaten wird es immer wichtiger, deren Sicherheit zu gewährleisten und sie gleichzeitig für optimierte Diagnosen und Forschung zu nutzen. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, präsentiert SmartMatrix eine hochmoderne Plattform, die Blockchain- und KI-Technologien integriert, um medizinische Daten zu schützen und die Effizienz bei der Krankheitsvorhersage und Diagnostik zu steigern. Stärkung der medizinischen Datensicherheit Datenschutz und -sicherheit sind im Gesundheitswesen von höchster Bedeutung. Traditionelle zentrale Speichersysteme sind jedoch anfällig für Sicherheitsverletzungen und unbefugten Zugriff. SmartMatrix löst diese Probleme durch den Einsatz der Blockchain-Technologie, die medizinische Daten auf einem verteilten Ledger speichert und so Unveränderlichkeit und Transparenz gewährleistet. Durch dezentrale Speicherung behalten medizinische Institutionen die volle Kontrolle über ihre Daten und können präzise Zugriffsrechte über Smart Contracts festlegen. Nur autorisiertes Personal kann auf sensible Informationen zugreifen, wodurch die Einhaltung strenger Datenschutzstandards sichergestellt wird. Darüber hinaus setzt SmartMatrix fortschrittliche Verschlüsselungs- und Zero- Knowledge-Proof-Technologien ein, um die Datensicherheit weiter zu erhöhen, indem Informationen selbst während der gemeinsamen Nutzung und Analyse verborgen bleiben. Dieses mehrschichtige Sicherheitskonzept bietet Gesundheitseinrichtungen eine zuverlässige und sichere Plattform, die das Risiko von Datenschutzverletzungen erheblich minimiert. Förderung medizinischer Forschung und Diagnostik Über die Sicherheit hinaus erschließt SmartMatrix das volle Potenzial medizinischer Daten durch KI-gestützte Analysen. Mithilfe von Deep-Learning- Algorithmen analysiert die Plattform genetische Informationen, medizinische Aufzeichnungen und Daten aus klinischen Studien, um Krankheitsursachen aufzudecken und optimale Behandlungsstrategien zu empfehlen. Für die Krankheitsvorhersage analysiert SmartMatrix Patientenhistorien, um frühe Warnzeichen zu erkennen und rechtzeitige Interventionen zu ermöglichen. Die Plattform optimiert zudem die Datenanalyseprozesse in klinischen Studien, beschleunigt die Forschungseffizienz und unterstützt die Entwicklung neuer Medikamente und medizinischer Innovationen. Über API- und SDK-Schnittstellen können Gesundheitseinrichtungen die analytischen Fähigkeiten von SmartMatrix in bestehende Systeme integrieren, um Arbeitsabläufe und Entscheidungsprozesse zu verbessern. Durch die Kombination von Blockchain-Sicherheit und der analytischen Leistungsfähigkeit von KI bietet SmartMatrix der Gesundheitsbranche eine robuste Plattform für das Management und die Nutzung von Daten. Sie schützt die Privatsphäre der Patienten, verbessert die Diagnosegenauigkeit und steigert die Forschungseffizienz, wodurch der Umgang mit medizinischen Daten revolutioniert wird. Während SmartMatrix seine Anwendungsbereiche weiter ausbaut, treibt es die Entwicklung des intelligenten Gesundheitswesens voran und schafft dabei erheblichen Mehrwert sowohl für die Branche als auch für die Patienten. °