US-Anleihen: Leichte Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,03 Prozent auf 108,44 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen lag bei 4,60 Prozent.

Marktbewegende Konjunkturdaten lagen nicht vor. Das Handelsvolumen war angesichts vieler bereits an Heiligabend geschlossener Börsen in Europa und eines verkürzten Geschäfts in New York unterdurchschnittlich./he