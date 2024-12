ROUNDUP/Delivery Hero: Behörde untersagt Food Panda-Taiwan-Verkauf an Uber

BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenlieferdienst Delivery Hero hat in Taiwan einen Rückschlag erlitten. Die dortige Wettbewerbsbehörde TFTC werde dem im Mai bekanntgegebenen Verkauf des Food-Panda-Geschäfts in Taiwan nicht freigeben, teilte das Unternehmen über die Weihnachtsfeiertage mit. Der US-Fahr- und Lieferdienst Uber hatte den Bereich in einem mehrstufigen Geschäft für knapp eine Milliarde US-Dollar erwerben wollen.

Außerdem hatten die Amerikaner den Kauf eines kleinen Anteils an Delivery Hero vorgehabt. Uber könne gegen die Entscheidung von TFTC Berufung einlegen oder die Transaktion beenden, hieß es in der Mitteilung weiter. Deren Aktien zeigten sich am Freitag relativ unbeeindruckt von den Neuigkeiten.

Der Aktienkurs von Delivery Hero kann feiertagsbedingt erst am Freitag reagieren. Dann dürfte es den Experten von JPMorgan damit zunächst deutlich nach unten gehen. Schließlich hätten die meisten Investoren mit einer erfolgreichen Übernahme gerechnet, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Analyse des US-Bankhauses. Die Mitteilung sei daher als klar negativ zu werten. Allerdings gebe es weiter Raum für andere Verkäufe in der Region, die als positiver Katalysator wirken könnten.

Als die Übernahmevereinbarung Mitte Mai bekanntgegeben wurde, war der Aktienkurs von Delivery Hero in einer ersten Reaktion um mehr als ein Fünftel angesprungen. Inzwischen liegt der Aktienkurs allerdings wieder etwas tiefer./he